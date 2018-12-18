Политика

Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах
Газета.Ru
04:44

Япония заявила дипломатический протест России в связи со строительством общежитий для военнослужащих Вооруженных сил РФ и их семей на островах Кунашир и Итуруп, относящихся к Курильской гряде.
Газета.Ru04:44

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В Госдуме прокомментировали протест Японии из-за жилья для военных на Курилах

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Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах

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Япония заявила протест РФ из-за строительства жилья для военных на Курилах

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Япония выразила протест России в связи со строительством общежитий для военных на Курилах

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Токио готовит очередной протест по Курильским островам

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Курильские общаги разозлили японцев

Утро.ruвчера в 04:40
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:10, Ашберн
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Госдума приняла закон о декриминализации репостов

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Госдума приняла закон об отмене национального роуминга

Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории РФ.
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МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам

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На Украине день рождения Бандеры объявили праздником

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Песков назвал центральные темы пресс-конференции Путина

Экономика, международная обстановка и региональные проблемы станут центральными темами большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
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Политика

Суд в Греции постановил выдать Винника Франции

Обновлено в 05:47
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Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
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Политика

Памфилова пожаловалась Чайке на «карусели» на выборах в Балашихе

Председатель ЦИК Элла Памфилова направила обращение генпрокурору Юрию Чайке по поводу «вопиющих нарушений», имевших место на выборах губернатора Московской области 9 сентября в Балашихе.
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Песков объяснил тоску россиян по СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты социального опроса «Левада-центра», которые показали, что 66% россиян испытывают чувство сожаления из-за распада СССР, в том числе из-за потери чувства принадлежности к великой державе.
Обновлено в 04:41
Политика

Единого понятия «Запад» больше нет, заявили в Совбезе РФ

Понятие «Запада» как однородного клуба государств с общими интересами стало историей.
Обновлено в 04:21
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Британская газета Financial Times назвала американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса "человеком года", в том числе из-за его неизменной поддержки "либеральной демократии, которая находится в осаде со стороны популистов".
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В Крыму прошли учения боевых расчетов С-400 «Триумф»

Учения по противовоздушной обороне прошли в Крыму для боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
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Волкер надеется, что военное положение на Украине не будет продлено

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер выразил надежду, что военное положение в ряде украинских областей не будет продлено.
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