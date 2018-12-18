Политика
Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах
Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на КурилахГазета.Ru04:44
Япония заявила дипломатический протест России в связи со строительством общежитий для военнослужащих Вооруженных сил РФ и их семей на островах Кунашир и Итуруп, относящихся к Курильской гряде.
Газета.Ru04:44
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