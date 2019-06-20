Япония заявила о нарушении Россией ее воздушного пространстваLenta.ru 03:41

Российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Минобороны. По данным ведомства, воздушное пространство Японии было нарушено в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море.

Япония заявила о нарушении Россией ее воздушного пространства

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