Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на КурилахRT на русском 02:10

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщили в японском МИД. В ведомстве отметили, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.
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Япония заявила протест из-за военных учений России на Курилах

Газета.Ru00:11

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

Коммерсантъ02:03

В Японии выразили протест учениям России на Курилах

Известия01:03

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

RT на русском02:10

Япония направила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Московский Комсомолецвчера в 23:39

СМИ: Япония заявила России протест из-за планируемых стрельб в районе Курил

РИА Новостивчера в 23:04

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

ТАССвчера в 21:58
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Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей

Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ

Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента

Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Обновлено в 02:42
Единоборства

Конор Макгрегор передумал уходить

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Политика

Опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Обновлено вчера в 18:08
Наука

Ученые нашли окаменелость денисовского черепа

Ученые нашли в Денисовской пещере древние останки и окаменелости черепа.
Обновлено вчера в 13:28
Театры

Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета

Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Футбол

Адриен Рабьо перейдет из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»

Обновлено в 01:20
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Экономика

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Политика

В УПЦ призвали патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии

Священный синод канонической Украинской православной церкви на заседании в среду призвал патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник

Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено вчера в 18:52
Теннис

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтерее

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Общество

В Кремле не поняли данные о нехватке у россиян денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил Росстат разъяснить информацию о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который в январе этого года провозгласил себя временным президентом страны.
Обновлено в 01:20
Происшествия

МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях

В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Авто

Компания Mercedes-Benz открыла автомобильный завод «Московия»

Управляет предприятием специально созданная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». Территория завода составила 85 га.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено вчера в 07:22
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
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Курильские острова
Архипелаг
Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение. Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Южные острова архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи - оспариваются Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.
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