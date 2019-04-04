Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на КурилахRT на русском 02:10
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщили в японском МИД. В ведомстве отметили, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.
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Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей
Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ
Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента
Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Обновлено в 02:42
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Политика
Опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено вчера в 18:08
Наука
Ученые нашли окаменелость денисовского черепа
Ученые нашли в Денисовской пещере древние останки и окаменелости черепа.
Обновлено вчера в 13:28
Театры
Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета
Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Футбол
Адриен Рабьо перейдет из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»
Обновлено в 01:20
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Политика
В УПЦ призвали патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии
Священный синод канонической Украинской православной церкви на заседании в среду призвал патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник
Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено вчера в 18:52
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтерее
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Общество
В Кремле не поняли данные о нехватке у россиян денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил Росстат разъяснить информацию о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо
В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который в январе этого года провозгласил себя временным президентом страны.
Обновлено в 01:20
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Авто
Компания Mercedes-Benz открыла автомобильный завод «Московия»
Управляет предприятием специально созданная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». Территория завода составила 85 га.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено вчера в 07:22
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01