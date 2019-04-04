Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на КурилахRT на русском 02:10

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщили в японском МИД. В ведомстве отметили, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия и Япония проведут новый раунд переговоров по хозяйственной деятельности в апреле

ТАСС05:31

Япония выразила протест из-за стрельб России на Курилах

Газета.Ru04:33

В Японии заявили, что пристально следят за действиями России в районе Курил

РИА Новости03:41

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

RT на русском02:10

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

Коммерсантъ02:03

Япония направила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Московский Комсомолецвчера в 23:39

А из Японии опять протест… Токио не нравятся учения на Курилах

REGNUM03:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
Общество

Жители Москвы увидят весенний звездопад

Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика

Порошенко сдаст анализ на алкогольную зависимость

Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови.
Обновлено в 08:38
Общество

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Авто

Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть

Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Футбол

Canal +: «Реал» и Рабьо достигли устной договоренности о трансфере

24-летний хавбек дал устное согласие представителям мадридского клуба о летнем переходе, сообщает As со ссылкой на Canal +.
Обновлено в 04:10
Общество

Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»

Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Москве прорвало аквариум в «Океании»

В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавший в марте продукт

В марте 2019 года в России больше всего подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость увеличилась на 41,5%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 05:44
Политика

Мособлизбирком прекратил полномочия четырех председателей ТИК

Члены Мособлизбиркома в четверг на заседании единогласно приняли решение о прекращении полномочий четырех председателей территориальных избирательных комиссий - в Лотошине, Рошале, Жуковском и Балашихе, сообщил РИАМО глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
Обновлено в 05:19
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Единоборства

Олейник: Понятия не имею, почему Волкова поменяли на меня

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник заменит Александра Волкова на турнире UFC Fight Night в бое против Алистара Оверима.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Хостелы в жилых домах запретят с 1 октября

Госдума и Совет Федерации согласовали дату вступления в силу закона о запрете хостелов и мини-гостиниц в жилых домах.
Обновлено вчера в 03:38
Общество

В США оценили достоинства огуречного рассола

Обновлено в 04:59
Футбол

ЦСКА предложит контракт Дзагоеву

Контракт Алана Дзагоева с ЦСКА истекает летом. Появилась информация, что армейцы предложили своему ведущему игроку новый договор.
Обновлено в 07:07
Авто

Great Wall приготовил конкурента для Toyota Hilux

Как стало известно из фотографий, внешность новинки напоминает ее прямого конкурента от японцев Toyota Hilux.
Обновлено вчера в 10:49
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть

Диетолог Ольга Усенко составила «черный список» продуктов, которые не стоит употреблять худеющим людям, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 22:21
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Общество

Бумажные СНИЛС отменили в России

Для граждан, которые становятся зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета.
Обновлено вчера в 00:50
Армия и оружие

Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности

Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное