Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на КурилахRT на русском 02:10
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщили в японском МИД. В ведомстве отметили, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.
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Общество
Жители Москвы увидят весенний звездопад
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Порошенко сдаст анализ на алкогольную зависимость
Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови.
Обновлено в 08:38
Общество
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Авто
Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть
Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Футбол
Canal +: «Реал» и Рабьо достигли устной договоренности о трансфере
24-летний хавбек дал устное согласие представителям мадридского клуба о летнем переходе, сообщает As со ссылкой на Canal +.
Обновлено в 04:10
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»
Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавший в марте продукт
В марте 2019 года в России больше всего подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость увеличилась на 41,5%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 07:27
Политика
Мособлизбирком прекратил полномочия четырех председателей ТИК
Члены Мособлизбиркома в четверг на заседании единогласно приняли решение о прекращении полномочий четырех председателей территориальных избирательных комиссий - в Лотошине, Рошале, Жуковском и Балашихе, сообщил РИАМО глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
Обновлено в 05:19
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Единоборства
Олейник: Понятия не имею, почему Волкова поменяли на меня
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник заменит Александра Волкова на турнире UFC Fight Night в бое против Алистара Оверима.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Хостелы в жилых домах запретят с 1 октября
Госдума и Совет Федерации согласовали дату вступления в силу закона о запрете хостелов и мини-гостиниц в жилых домах.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
В США оценили достоинства огуречного рассола
Обновлено в 04:59
Футбол
ЦСКА предложит контракт Дзагоеву
Контракт Алана Дзагоева с ЦСКА истекает летом. Появилась информация, что армейцы предложили своему ведущему игроку новый договор.
Обновлено в 07:07
Авто
Great Wall приготовил конкурента для Toyota Hilux
Как стало известно из фотографий, внешность новинки напоминает ее прямого конкурента от японцев Toyota Hilux.
Обновлено вчера в 10:49
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть
Диетолог Ольга Усенко составила «черный список» продуктов, которые не стоит употреблять худеющим людям, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Общество
Бумажные СНИЛС отменили в России
Для граждан, которые становятся зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета.
Обновлено вчера в 00:50
Армия и оружие
Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности
Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42