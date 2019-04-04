Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на КурилахRT на русском 02:10

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщили в японском МИД. В ведомстве отметили, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.
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Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

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Япония выразила протест из-за стрельб России на Курилах

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