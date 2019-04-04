Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на КурилахRT на русском 02:10
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщили в японском МИД. В ведомстве отметили, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.
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Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников
В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Политика
Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского
Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом»
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В подмосковной Ивантеевке электричка сбила мужчину
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, мужчина (1960 года рождения) был насмерть сбит электричкой Фрязино — Москва.
Обновлено в 04:10
Авто
Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть
Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Спорт
Алина Загитова попала в рейтинг журнала Forbes
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей
Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ
Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
В МИД РФ заявили, что НАТО подталкивает Украину к провокациям
Североатлантический альянс, наращивая свое военное присутствие в Черном море, подталкивает украинские власти к новым провокациям, заявили в российском МИД.
Обновлено в 05:17
Футбол
Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
ЦСКА не отпустил Чалова в «Рому»
«Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн — ред.). Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало, — приводит слова Петровича «Матч ТВ».
Обновлено в 03:40
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала
Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Общество
Росстат разъяснил данные о нехватке денег на обувь
Следующее аналогичное исследование пройдет в 2020 году. А старт их проведению был дан Росстатом в 2011 году.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Самолет рейса Москва-Гавана экстренно приземлился в Осло для оказания неотложной медпомощи пассажиру
Самолет рейса Москва-Гавана экстренно приземлился в Осло для оказания неотложной медицинской помощи одному из пассажиров, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе аэропорта Осло Гардермуэн.
Обновлено в 05:44
Футбол
ЦСКА возобновил сотрудничество с Hyundai
Надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным и для них, и для нас. Надеюсь, что мы будем достойно представлять эту надпись на футболке.
Обновлено в 05:23
Политика
В ЕС не признали лишение Гуаидо статуса депутатской неприкосновенности
Руководство Европейского союза выступило с заявлением, в котором обозначило, что объединением не признаётся ранее принятое решение Конституционной ассамблеей Венесуэлы относительно лишения Хуана Гуаидо, объявившего себя в качестве президента страны, статуса парламентской неприкосновенности.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров
Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Кино
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Элину Быстрицкую с 91-летием, отметив глубокие и запоминающиеся образы, созданные артисткой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале
В Свердловской области следователи проверят инцидент в больнице Первоуральска, где пенсионерка была вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице с больной ногой.
Обновлено в 05:44
Интернет
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46