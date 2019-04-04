Политика
Япония выразила протест из-за стрельб России на КурилахГазета.Ru 04:33
Токио выразил протест России в связи с учебными стрельбами российских военных на острове Итуруп. В японском МИДе отметили, что укрепление военного присутствия РФ на Курилах "неприемлемо" и противоречит позиции Японии. Россия при этом уведомила японскую сторону об апрельских стрельбах на островах.
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Политика
Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оправился от травмы, полученной в матче за сборную Португалии.
Обновлено в 06:15
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Локомотив — Ростов 2:2
«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:2.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Госдума утвердила дату вступления в силу закона о запрете хостелов
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября этого года – к такому решению пришли депутаты, которые во второй раз одобрили документ в третьем чтении.
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Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Футбол
Лодыгин: «В России писали какой-то бред о моем дебюте за „Олимпиакос“»
Вратарь "Олимпиакоса" Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат "Зениту", вспомнил о своем неудачном дебюте за греческий клуб.
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Армия и оружие
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На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market
Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».
Обновлено в 03:16
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Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ
Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) снова внесли в Конгресс США проект санкций против РФ.
Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Возлюбленная Петросяна станет судьей
Обновлено вчера в 14:17
Авто
Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.
Обновлено в 05:08
Авто
Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga
Если всё-таки Винкельману удастся убедить руководство концерна в том, что новый Bugatti нужен, то автомобиль займёт место ниже Chiron и будет стоить дешевле флагманского суперкара, который сейчас оценивается в 2,5 млн фунтов стерлингов (около 215 млн рублей).
Обновлено в 04:07
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Авто
«Заряженную» версию Lada Granta Sport заметили на тестах
«АвтоВАЗ» приступил к тестам нового «заряженного» седана LADA Granta Sport.
Обновлено вчера в 04:31
Гаджеты
Смартфон Motorola с квадрокамерой показался на рендерах
Ресурс OnLeaks, довольно часто публикующий достоверную информацию о новинках мобильной индустрии, представил рендеры загадочного смартфона Motorola, который пока официально не анонсирован.
Обновлено в 04:17
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Хоккей
Омский «Авангард» продолжит борьбу за Кубок Гагарина
Обновлено в 04:58
Общество
Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»
Обновлено в 05:14
Общество
Экспозиция проектов программы реновации открылась в Москве
Экспозиция проектов программы реновации открылась в столице, сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Обновлено в 07:03
Космос
Российский аппарат «ЭкзоМарс‐2020» отправится искать жизнь на Марсе
НПО имени Лавочкина разработал космический аппарат «ЭкзоМарс‐2020» для поисков жизни на Красной планете.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри
43-летняя танцовщица предалась воспоминаниям о былой славе и рассказала о романтических отношениях с актёром Джимом Керри.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.
Обновлено в 06:46
Происшествия
На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум
Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество
ГП внесла представление властям Дагестана из-за нарушений в долевке
Генеральная прокуратура России внесла представление руководству Дагестана в связи с нарушениями при долевом строительстве многоквартирных домов, заявил в четверг официальный представитель надзорного ведомства России Александр Куренной.
Обновлено в 06:00