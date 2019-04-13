Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на ОкинавеРБК 07:30

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой. Об этом говорится в сообщении на сайте японского МИДа.
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Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Российская газета09:06

Американский военный убил женщину и покончил с собой в Японии

Известиявчера в 23:29

Посол США пообещал полное сотрудничество в расследовании дела об убийстве японки морпехом

ТАСС08:29

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Газета.Ru06:38

Япония выразила протест США

Взгляд.ру06:18

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

RT на русском06:14

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

РИА Новости06:41
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:57, Ашберн
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