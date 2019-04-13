Происшествия
Япония выразила протест США после убийства женщины на ОкинавеМосковский Комсомолец 06:22
МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в городе Тятан.
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Происшествия
Гоночный автомобиль наехал на зрителей в Швеции
Обновлено в 13:30
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Крупный пожар произошёл в национальном парке «Лосиный Остров»
Уточняется, что пожар произошёл на территории Балашихи. «Интерфакс» сообщил о пожаре в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы.
Обновлено в 15:47
Происшествия
У ночного клуба в Австралии произошла стрельба
Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.
Обновлено в 18:47
Финансы
В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году
Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Полиция исключила версию теракта у посольства Украины в Лондоне
Инцидент, который произошел 13 апреля у посольства Украины в Лондоне, не связан с терроризмом.
Обновлено в 12:13
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа
Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Игры
В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции
Обновлено в 12:56
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Баскетбол
Дивац предложил Уолтону возглавить «Сакраменто»
Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац предложил Люку Уолтону возглавить команду из Калифорнии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Обновлено в 15:58
Культура
Умер ведущий преподаватель Рязанского музыкального колледжа
В пятницу, 12 апреля, ушел из жизни ведущий преподаватель, председатель ПЦК «Сольного и хорового народного пения» Музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Александр Надейкин, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Рязанской области.
Обновлено в 10:45
Космос
Корабль «Федерация» может стать «Орлом» или «Аистом»
В госкорпорации Роскосмос рассказали, что новые космические корабли, которые сейчас называются "Федерация", могут быть переименованы в честь первых российских кораблей, построенных Петром I. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:16
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Политика
Депутат Рады заявила, что французы в эпоху Киевской Руси не умели читать
Глава комитета украинской Рады по международным делам Анна Гопко выразила мнение в эфире телеканала ZIK, что киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые тогда еще не умели читать.
Обновлено в 19:19
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Единоборства
Глава UFC назвал имя следующего соперника Нурмагомедова
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Росгвардию могут снабдить ослепляющими приборами
Российским спецназовцам могут выдать индивидуальные системы для нейтрализации правонарушителей, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».
Обновлено в 13:40
Общество
Asahi (Япония): о русских и алкоголе (Asahi Shimbun)
На самом деле, в России пьют даже реже, чем в Японии Тем не менее я хочу подчеркнуть тот факт, что русские пьют алкоголь реже в сравнении с японцами.
Обновлено в 19:10
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Авто
Медведев узаконил правила автотюнинга
Обновлено 11 апреля в 22:35
Авто
Кроссоверы Haval F7 российской сборки появятся у дилеров в мае
Китайский автопроизводитель Haval объявил, что кроссоверы F7 российской сборки появятся в продаже в июне, а с начала мая авто начнут поступать официальным дилерам компании.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено в 11:12
Единоборства
Макгрегор позвал Ломаченко в ММА
Обновлено в 19:00