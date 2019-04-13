Япония выразила протест США после убийства женщины на ОкинавеМосковский Комсомолец 06:22

МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в городе Тятан.

Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве

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