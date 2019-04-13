Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на ОкинавеРБК 07:30

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой. Об этом говорится в сообщении на сайте японского МИДа.
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Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Российская газета09:06

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

РИА Новости06:41

Посол США пообещал полное сотрудничество в расследовании дела об убийстве японки морпехом

ТАСС08:29

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Газета.Ru06:38

Япония выразила протест США

Взгляд.ру06:18

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

RT на русском06:14

Американский военный убил женщину и покончил с собой в Японии

Известиявчера в 23:29
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Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
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На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».
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Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
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ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
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Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

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Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
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Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР

Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
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