Политика
Япония выразила протест России из-за учений на КурилахРИА Новости вчера в 23:59
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.
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Происшествия
В Саратове пьяный полицейский сбил ребенка насмерть: вынесен приговор
Сегодня бывшему инспектору городской полиции Михаилу Плотникову вынесли приговор. Этой весной он сбил школьника Сашу Пономарева.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов Javelin
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Киев запросил у США еще больше ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Эвакуация началась после взрыва в воинской части в Красноярском крае
Администрация города Ачинска после взрыва на артиллерийском складе призвала жителей сохранять спокойствие.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Общество
Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Собака в Петербурге вцепилась в лицо двухлетней девочке
Пострадавшая получила укушенную рану лица и переломом носа, девочку доставили в детскую больницу.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
IPhone с подэкранным Touch ID может выйти в 2021 году
Apple может вернуть сканер отпечатков пальцев Touch ID в линейку iPhone 2021 года.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Музыка
Скончался известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Спорт
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
3-я Мировая отменяется: США нечем защищаться от российских систем
Договор о ядерных силах средней дальности (INF, ДРСМД) 1987 года между США и Советским Союзом (позднее - Россией) запретил все наземные баллистические ракеты, крылатые ракеты и ракетные пусковые установки двух стран с дальностью от 500 до 5500 километров (310 -3 420 миль).
Обновлено в 01:11
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже
Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.
Обновлено в 07:22
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Общество
Художник превратил в инсталляцию скульптуру без головы в Петербурге
Голову статуи в 2017 году похитил мужчина, которому не понравилось выражение лица скульптуры.
Обновлено в 04:36
Футбол
Боярский – о баннере фанатов «Зенита»: «Это провокация, чтобы снова нагадить нашей стране и команде»
Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал скандал с баннером фанатов сине-бело-голубых на матче с «Краснодаром».
Обновлено в 08:38
Технологии
«Яндекс.Такси» начнет отслеживать усталость водителей
В салоне автомобиля будет установлена инфракрасная камера, которая будет следить за водителем и на основе алгоритмов определит его усталость и уровень внимания.
Обновлено в 08:05
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Транспорт
В Гонконге отменили более 200 рейсов из-за общегородской забастовки
В аэропорту Гонконга отменено более 200 рейсов после того, как к общегородской забастовке присоединились авиадиспетчеры.
Обновлено в 04:32
Политика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено в 05:21
Политика
Порошенко и Кличко мог убедить покинуть Украину серьёзный человек
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье
Медицинский кластер появится в Севастополе
Медицинский кластер планируют организовать в Севастополе.
Обновлено в 08:20
Единоборства
Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55