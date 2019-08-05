Политика

Япония выразила протест России из-за учений на КурилахРИА Новости вчера в 23:59

Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.
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В Японии возмутились учениями российских военных на Курилах

URA.Ru00:11

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

РИА Новостивчера в 23:59

Япония выразила протест России в связи с учебными стрельбами на Курилах

РБК01:53

Токио выразил протест Москве из-за учений на Курилах

RT на русском01:24

Япония выразила РФ протест в связи с учениями на Курилах

Известия00:03

Япония выразила протест после проведения Россией учений на южных Курилах

Московский Комсомолец02:38

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

ТАССвчера в 23:19
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома

Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Жена Цекало оригинально прокомментировала слухи о беременности

Несколько дней Дарина Эрвин и Александр Цекало хранили молчание, но в итоге терпение молодой жены лопнуло, и она решила поставить точку в этой истории.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Экономика

Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка

В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года.
Обновлено в 06:22
Политика

Правительство КНР запретило компаниям закупать сельхозпродукцию из США

Власти Китая распорядились, чтобы государственные компании КНР прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне обострения торговых войн с США.
Обновлено в 09:18
Происшествия

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Обновлено вчера в 13:59
Общество

В парке «Филатов луг» появится экотропа

На территории новой Москвы в парке "Филатов луг" будет обустроена экотропа.
Обновлено в 04:15
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Политика

Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России

России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Космос

Роскосмос в 2019 году выполнит около 40 запусков

Госкорпорация «Роскосмос» выполнит в 2019 году около 40 запусков.
Обновлено 01 августа в 17:00
Шоу-бизнес

Стеша Маликова опубликовала трогательное фото с братом на пляже

На снимке девушка сидит на песке на пляже, а очаровательный белокурый Марк в шляпе, как и полагается джентельмену, примостился рядом с сестричкой.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество

Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы

К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Экономика

В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от ЧС

В воскресенье, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 03:24
Шоу-бизнес

81-летней маме Валерии провели серьезную операцию в Швейцарии

81-летняя мама российской эстрадной певицы Валерии Галина Николаевна Перфилова была в Швейцарии на операции, и медики заменили ей коленные суставы.
Обновлено в 09:57
Политика

Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову

Обновлено в 08:48
Наука

Темный шоколад поднимает настроение и уменьшает симптомы депрессии

Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

В Волгограде осудили сбившую насмерть пешеходов судью

В Волгограде бывшую судью Татьяну Рыжих, устроившую ДТП с двумя погибшими, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Следователи проводят проверку гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

Стоит отметить, что авиабаза регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков с применением самодельных беспилотников, однако эти атаки пресекаются системами ПВО, расположенными на территории военного объекта.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Арестованный за экстремизм блогер признал факт угрозы детям силовиков

Обновлено в 09:55
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Спорт

Трефилов покинул женскую сборную России по гандболу

Обновлено в 03:31
Общество

Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина

Обновлено в 04:17
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