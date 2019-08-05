Политика
Япония выразила протест России из-за учений на КурилахРИА Новости вчера в 23:59
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.
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Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Жена Цекало оригинально прокомментировала слухи о беременности
Несколько дней Дарина Эрвин и Александр Цекало хранили молчание, но в итоге терпение молодой жены лопнуло, и она решила поставить точку в этой истории.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года.
Обновлено в 06:22
Политика
Правительство КНР запретило компаниям закупать сельхозпродукцию из США
Власти Китая распорядились, чтобы государственные компании КНР прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне обострения торговых войн с США.
Обновлено в 09:18
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Обновлено вчера в 13:59
Общество
В парке «Филатов луг» появится экотропа
На территории новой Москвы в парке "Филатов луг" будет обустроена экотропа.
Обновлено в 04:15
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Космос
Роскосмос в 2019 году выполнит около 40 запусков
Госкорпорация «Роскосмос» выполнит в 2019 году около 40 запусков.
Обновлено 01 августа в 17:00
Шоу-бизнес
Стеша Маликова опубликовала трогательное фото с братом на пляже
На снимке девушка сидит на песке на пляже, а очаровательный белокурый Марк в шляпе, как и полагается джентельмену, примостился рядом с сестричкой.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Экономика
В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от ЧС
В воскресенье, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 03:24
Шоу-бизнес
81-летней маме Валерии провели серьезную операцию в Швейцарии
81-летняя мама российской эстрадной певицы Валерии Галина Николаевна Перфилова была в Швейцарии на операции, и медики заменили ей коленные суставы.
Обновлено в 09:57
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Наука
Темный шоколад поднимает настроение и уменьшает симптомы депрессии
Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
В Волгограде осудили сбившую насмерть пешеходов судью
В Волгограде бывшую судью Татьяну Рыжих, устроившую ДТП с двумя погибшими, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии
Стоит отметить, что авиабаза регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков с применением самодельных беспилотников, однако эти атаки пресекаются системами ПВО, расположенными на территории военного объекта.
Обновлено в 09:49
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Спорт
Трефилов покинул женскую сборную России по гандболу
Обновлено в 03:31
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17