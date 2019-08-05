Политика

Япония выразила протест России из-за учений на КурилахРИА Новости вчера в 23:59

Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.
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Токио выразил протест Москве из-за учений на Курилах

RT на русском01:24

Япония выразила протест после проведения Россией учений на южных Курилах

Московский Комсомолец02:38

Япония выразила протест России в связи с учебными стрельбами на Курилах

РБК01:53

В Японии возмутились учениями российских военных на Курилах

URA.Ru00:11

Япония выразила РФ протест в связи с учениями на Курилах

Известия00:03

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

РИА Новостивчера в 23:59

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

ТАССвчера в 23:19
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Происшествия

Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Политика

Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России

Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае

Обновлено в 02:48
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие

На полигоне «Фориш» стартовал конкурс «Военно-медицинская эстафета»

В Узбекистане на базе горного полигона "Фориш" стартовал конкурс "Военно-медицинская эстафета".
Обновлено вчера в 12:09
Экономика

В Чехии оценили потери от российского продовольственного эмбарго

Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Кузбассе нашли пропавшего грибника и его сыновей живыми

Обновлено в 04:37
Экономика

СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка

В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов "Бинбанка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Экономика

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Скончался пострадавший при взрыве на Пермском пороховом заводе

Обновлено в 05:31
Политика

В Минтрансе России не ожидают роста цен на авиабилеты

Отмечается, что ранее кабмин обязал системы бронирования авиабилетов, работающие в России, перенести серверы и базы данных на территорию страны до 31 октября 2021 года.
Обновлено в 03:05
Путешествия

Крым к началу августа посетили более четырех миллионов туристов

Обновлено в 05:34
Общество

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Наука

Личность умершего 200 лет назад «вампира» ученые установили по ДНК

Обновлено в 05:02
Происшествия

Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане

Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Экономика

В России может появиться новый способ получения зарплаты

В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

Гус Тил заявил, что «Спартак» видит в нем «десятку»

"Спартак" видит меня как десятого номера.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате

Крупный пожар на фанерном комбинате в Вологодской области удалось локализовать на площади 3,25 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:12
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Обновлено вчера в 15:51
Общество

Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии

Обновлено в 05:01
Экономика

«Коммерсантъ»: поставки российского угля на Украину упали на 85%

Поставки российского угля на Украину упали на 85% в июне, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Обновлено в 04:54
Кино

Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»

Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
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