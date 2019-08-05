Политика
Япония выразила протест России из-за учений на КурилахРИА Новости вчера в 23:59
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.
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Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено вчера в 15:51
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибли 17 человек
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения. На их личной странице в Instagram он написал жене поздравление.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Наука
В Китае откроют подразделение The Boring Company
Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях
Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве
50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве Накануне Дженнифер Лопес дала концерт в Москве.
Обновлено в 02:15
Экономика
Челябинский завод ИНСИ выплатил сотрудникам долги по зарплате на 5 млн
В Челябинске ЗАО «ИНСИ», выпускающее кровлю и профнастил, полностью рассчиталось с сотрудниками – приставы взыскали 4,67 млн рублей по 158 исполнительным производствам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на УФССП.
Обновлено в 02:04
Общество
Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Роспотребнадзор назвал объем партий минералки с нарушениями
Роспотребнадзор с 2017 года выявил нарушения обязательных требований в 135 партиях минеральной воды, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:24
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов
В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Политика
ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
Центральная избирательная комиссия Украины пересчитала голоса на проблемном округе № 50 в Покровске Донецкой области, сообщила пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Мигрант изнасиловал 13-летнего сына землячки в Петербурге
По словам женщины, накануне между 12 и 13 часами мигрант заманил ее 13-летнего сына в хостел на Боровой улице и надругался.
Обновлено в 01:34
Политика
Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
С точки зрения чистого пиара санкции звучат очень впечатляюще: Минфин США решил запретить американским банкам участвовать в первичном рынке российского госдолга, который выпущен не в российских рублях.
Обновлено в 01:00
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:31
Здоровье
Мать из Челябинской области обвинила акушеров в смерти ее дочери
Женщина уверена, что врачи неправильно везли малышку в реанимобиле.
Обновлено в 02:08
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено 03 августа в 11:30
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Японии создать военно-космическое подразделение
Власти Японии решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны.
Обновлено в 01:02
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Космос
Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено 02 августа в 02:56
Автоспорт
Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня в Венгрии
Практически без борьбы британец вышел на первое место. Однако именно Ферстаппен получил приз зрительских симпатий в пятый раз в 2019-м году.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55