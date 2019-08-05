Политика

Япония выразила протест России из-за учений на КурилахРИА Новости вчера в 23:59

Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.
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Япония выразила РФ протест в связи с учениями на Курилах

Известия00:03

Япония выразила протест России в связи с учебными стрельбами на Курилах

РБК01:53

Токио выразил протест Москве из-за учений на Курилах

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Япония выразила протест России в связи с учебными стрельбами на острове Кунашир

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В Японии возмутились учениями российских военных на Курилах

URA.Ru00:11

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

РИА Новостивчера в 23:59

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

ТАССвчера в 23:19
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