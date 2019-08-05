Политика
Япония выразила протест России из-за учений на КурилахРИА Новости вчера в 23:59
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По его словам, Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с пятого по десятое августа.
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Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
80 лет назад был совершен первый «огненный таран»
Обновлено в 04:06
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Гаджеты
В Роскачестве порекомендовали заклеивать камеру ноутбука и смартфона
Эксперты Роскачества порекомендовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников и увеличить свои шансы на приватность и спокойствие.
Обновлено 02 августа в 08:01
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Космос
Компания NASA обнаружила потенциально пригодную для жизни планету
Обновлено вчера в 16:36
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live".
Обновлено в 03:56
Политика
Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты
Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 02:30
Экономика
Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России
«Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.
Обновлено в 03:45
Происшествия
СК расследует дело об отмывании денег «Фондом борьбы с коррупцией»
По словам Петренко, в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) было возбуждено уголовное дело по факту совершении финансовых операций с денежными средствами, которые заведомо приобретали другие лица преступным путем.
Обновлено 03 августа в 16:23
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев.
Обновлено вчера в 09:01
Путешествия
Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду
Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Вологодской области загорелся фанерный комбинат
Обновлено в 03:28
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Игорь Акинфеев — интервью о ЦСКА и учебнике, который он редактировал
В интервью «Чемпионату» Игорь Акинфеев объясняет, почему теперь меньше злится из-за поражений, вспоминает, как ругался и мирился с братьями Березуцкими, доказывает, что играть против Бэйла и Модрича интересней, чем вместе с ними, и рассказывает о неожиданных историях, которыми пополнилась его биография.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек
Обновлено в 01:43
Кино
Блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавил американский прокат
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Страна (Украина): транзит или зима без отопления. Какие газовые сценарии готовят для Украины Европа и Газпром (Страна.ua)
На днях российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники в Брюсселе, сообщило, что Еврокомиссия предложила Украине и России заключить новый транзитный газовый контракт на 10 лет.
Обновлено в 04:04
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S подешевел до 260 долларов
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
Обновлено в 02:30
Общество
Во всем Хабаровском крае введен режим ЧС из-за потопа
На всей территории Хабаровского края введен режим ЧС из-за угрозы подтоплений на фоне паводка на Амуре и разлива малых рек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Фургала.
Обновлено в 04:06
Экономика
Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ
По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.
Обновлено в 03:18
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено вчера в 16:15