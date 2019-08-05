Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Южных КурилахНаша версия 04:09
Япония по дипломатическим каналам выразила России протест из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
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Игры
Программист Borderlands 2 раскрыл тайну спрятанных ящиков
Обновлено в 06:50
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Путешествия
В Крыму с начала года отдохнули более 4 млн туристов
Обновлено в 06:44
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Патентную заявку обнаружили специалисты ресурса LetsGoDigital, а еще они создали визуализацию данного смартфона, оснащенного дисплеем с очень тонкими рамками со всех сторон.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
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Футбол
Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильм
Португалец Криштиану Роналду признался, что стал бы актером или моделью, если бы не карьера футболиста.
Обновлено в 03:27
Экономика
Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов
Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года.
Обновлено в 06:47
Финансы
Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций
Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Арестован возможный организатор разбоя с участием ФСБ
Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудника ФСБ.
Обновлено в 00:20
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Авто
Европейский авторынок сократился впервые за пять лет
По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА), за первую половину 2019 года в Европе было продано 8 183 562 новых автомобилей – на 3,1% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:02
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост
Доктор Пол Картер является дипломатом с 1996 года. 15 августа 2017 года он вступил в должность генконсула США в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Экономика
Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
Обновлено в 06:45
Политика
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Экономика
Беглый олигарх из команды Чубайса задолжал банкам 700 млн долларов
Банки «Траст» и «ФК Открытие» хотят взыскать с предпринимателя Бориса Минца и трех его сыновей более 700 млн долларов.
Обновлено в 03:41
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32