Япония с 7 января вводит новый налог в размере 1000 иен ($9,20) для покидающих страну самолетом или кораблем, пишет Nikkei Asian Review. Налог будет привязан к стоимости билетов на самолет или корабль.

Япония ввела налог на выезд туристов из страны

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