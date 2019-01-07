Путешествия
Япония с 7 января вводит новый налог в размере 1000 иен ($9,20) для покидающих страну самолетом или кораблем, пишет Nikkei Asian Review. Налог будет привязан к стоимости билетов на самолет или корабль.
РБКвчера в 19:00
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Путешествия
Посетители жалуются на «полосу препятствий» в Приморском океанариуме
Обновлено вчера в 20:00
Путешествия
Рождественский ажиотаж в Петербурге охватил ярмарки и креативные места
Самая главная Рождественская ярмарка проводится в Петербурге уже в тринадцатый раз, начиная с 2006 года.
Обновлено вчера в 15:05
Путешествия
Антарктика стала одним из семи мест, которые стоит посетить туристам
Обновлено вчера в 14:46
Путешествия
В Нижнем Тагиле прошла первая экскурсия в рамках инклюзивного туризма
Первая инклюзивная экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщают 6 января «Вечерние ведомости».
Обновлено вчера в 12:58
Путешествия
Новые маршруты: Молдова инвестируют в агротуризм
Новый маршрут для гостей Молдовы разработали уроженцы трех сел, местные власти и зарубежные спонсоры.
Обновлено вчера в 04:00
Путешествия
Ростов вошел в десятку самых популярных городов России среди туристов
Обновлено вчера в 04:08
Путешествия
В минувшем году Шри-Ланку посетили 2,3 млн туристов
В прошлом году Шри-Ланка приняла 2,3 миллиона туристов, причем в декабре было зарегистрировано самое большое число прибытий – более четверти миллиона гостей, согласно заявлению Управления по развитию туризма Шри-Ланки.
Обновлено вчера в 08:23
Путешествия
По святым местам. В Ульяновске запущен уникальный проект
Даже абсолютно светские, вроде бы, экскурсии не обходятся без посещения святых мест.
Обновлено вчера в 11:04
Путешествия
Власти Доминики наняли международных консультантов по туризму
Власти считают, что такая реклама поможет Доминике приобрести известность на рынке международного туризма.
Обновлено вчера в 11:58
Путешествия
Самые большие сугробы в России нашли в Челябинской области
Как рассказала пресс-секретарь центра развития туризма Челябинской области Ольга Сукинова, эта точка на карте знаменита одними из самых высоких сугробов в России, достигающих 5 метров в высоту.
Обновлено 05 января в 09:29
Путешествия
В аэропорту Красноярска пассажиров проверяют на наличие инфекций
Обновлено 05 января в 05:39
Путешествия
Вьетнам быстро становится любимым туристическим направлением
Ранее Вьетнам входил в число лучших туристических направлений 2019 года по версии американского туристического сайта Go Overseas.
Обновлено вчера в 02:24
Путешествия
Спасатели Поморья просят не забывать о регистрации тургрупп
Регистрацию туристических групп осуществляет федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Архангельской области" (ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области") по установленному образцу заявки (образец размещён на сайте ГУ МЧС Архангельской области).
Обновлено вчера в 23:26
Путешествия
Курганские велосипедисты провели первые дни наступившего года в горах
В горах Южного Урала велосипедисты побывали не впервые, однако раньше их походы проходили летом.
Обновлено 05 января в 23:00
Путешествия
Россияне с сегодняшнего дня смогут находиться без виз в Сент-Винсенте и Гренадинах
Всего россияне могут посещать без виз почти 120 стран мира.
Обновлено вчера в 22:07