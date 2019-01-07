Исключение от уплаты налога на выезд будет сделано только для экипажей судов и самолетов, для депортируемых лиц, детей до двух лет и транзитных пассажиров, дипломатов и пассажиров правительственных спецрейсов, а также в случае вынужденных посадок или заходов в порты Японии самолетов и судов других стран из-за погодных условий.

Япония ввела налог на выезд туристов из страны

Путешествия Путешествия В Сирии снова открылись для паломников места библейской истории Ветхозаветные святые места Сирии снова открылись для паломничества мусульман и христиан, в частности, Пещера первой крови в Дамаске и гробница Авеля в мечети недалеко от столицы, которую в хороший день посещают до 1,5 тысячи человек, рассказал журналистам хранитель гробницы Фози Сакыр.

Путешествия Путешествия В Нижнем Тагиле прошла первая экскурсия в рамках инклюзивного туризма Первая инклюзивная экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщают 6 января «Вечерние ведомости».

Путешествия Путешествия Рождественский ажиотаж в Петербурге охватил ярмарки и креативные места Самая главная Рождественская ярмарка проводится в Петербурге уже в тринадцатый раз, начиная с 2006 года.

Путешествия Путешествия Антарктика стала одним из семи мест, которые стоит посетить туристам

Путешествия Путешествия Новые маршруты: Молдова инвестируют в агротуризм Новый маршрут для гостей Молдовы разработали уроженцы трех сел, местные власти и зарубежные спонсоры.

Путешествия Путешествия Посетители жалуются на «полосу препятствий» в Приморском океанариуме В новогодние праздники жители и гости дальневосточной столицы пользуются свободным временем, чтобы посетить одну из главных достопримечательностей города – Приморский океанариум.

Путешествия Путешествия Ростов вошел в десятку самых популярных городов России среди туристов

Путешествия Путешествия В аэропорту Красноярска пассажиров проверяют на наличие инфекций

Путешествия Путешествия В минувшем году Шри-Ланку посетили 2,3 млн туристов В прошлом году Шри-Ланка приняла 2,3 миллиона туристов, причем в декабре было зарегистрировано самое большое число прибытий – более четверти миллиона гостей, согласно заявлению Управления по развитию туризма Шри-Ланки.

Путешествия Путешествия Власти Доминики наняли международных консультантов по туризму Власти считают, что такая реклама поможет Доминике приобрести известность на рынке международного туризма.

Путешествия Путешествия Вьетнам быстро становится любимым туристическим направлением Ранее Вьетнам входил в число лучших туристических направлений 2019 года по версии американского туристического сайта Go Overseas.

Путешествия Путешествия Самые большие сугробы в России нашли в Челябинской области Как рассказала пресс-секретарь центра развития туризма Челябинской области Ольга Сукинова, эта точка на карте знаменита одними из самых высоких сугробов в России, достигающих 5 метров в высоту.

Путешествия Путешествия Курганские велосипедисты провели первые дни наступившего года в горах В горах Южного Урала велосипедисты побывали не впервые, однако раньше их походы проходили летом.

Путешествия Путешествия Пассажирам столичных аэропортов раздали 3,5 млн новогодних открыток