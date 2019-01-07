Путешествия

Япония ввела налог на выезд туристов из страны
РИА Новости
16:18

Исключение от уплаты налога на выезд будет сделано только для экипажей судов и самолетов, для депортируемых лиц, детей до двух лет и транзитных пассажиров, дипломатов и пассажиров правительственных спецрейсов, а также в случае вынужденных посадок или заходов в порты Японии самолетов и судов других стран из-за погодных условий.
РИА Новости16:18

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Япония будет взимать с туристов налог на выезд

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Власти Японии ввели налог на выезд туристов из страны

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Япония ввела налог на выезд из страны

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Япония ввела налог на выезд туристов из страны

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