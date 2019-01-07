Путешествия
Исключение от уплаты налога на выезд будет сделано только для экипажей судов и самолетов, для депортируемых лиц, детей до двух лет и транзитных пассажиров, дипломатов и пассажиров правительственных спецрейсов, а также в случае вынужденных посадок или заходов в порты Японии самолетов и судов других стран из-за погодных условий.
РИА Новости16:18
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Путешествия
В Сирии снова открылись для паломников места библейской истории
Ветхозаветные святые места Сирии снова открылись для паломничества мусульман и христиан, в частности, Пещера первой крови в Дамаске и гробница Авеля в мечети недалеко от столицы, которую в хороший день посещают до 1,5 тысячи человек, рассказал журналистам хранитель гробницы Фози Сакыр.
Обновлено в 21:03
Путешествия
В Нижнем Тагиле прошла первая экскурсия в рамках инклюзивного туризма
Первая инклюзивная экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщают 6 января «Вечерние ведомости».
Обновлено в 12:58
Путешествия
Рождественский ажиотаж в Петербурге охватил ярмарки и креативные места
Самая главная Рождественская ярмарка проводится в Петербурге уже в тринадцатый раз, начиная с 2006 года.
Обновлено в 15:05
Путешествия
Антарктика стала одним из семи мест, которые стоит посетить туристам
Обновлено в 14:46
Путешествия
Новые маршруты: Молдова инвестируют в агротуризм
Новый маршрут для гостей Молдовы разработали уроженцы трех сел, местные власти и зарубежные спонсоры.
Обновлено в 04:00
Путешествия
Посетители жалуются на «полосу препятствий» в Приморском океанариуме
В новогодние праздники жители и гости дальневосточной столицы пользуются свободным временем, чтобы посетить одну из главных достопримечательностей города – Приморский океанариум.
Обновлено в 20:00
Путешествия
Ростов вошел в десятку самых популярных городов России среди туристов
Обновлено в 04:08
Путешествия
В аэропорту Красноярска пассажиров проверяют на наличие инфекций
Обновлено вчера в 05:39
Путешествия
В минувшем году Шри-Ланку посетили 2,3 млн туристов
В прошлом году Шри-Ланка приняла 2,3 миллиона туристов, причем в декабре было зарегистрировано самое большое число прибытий – более четверти миллиона гостей, согласно заявлению Управления по развитию туризма Шри-Ланки.
Обновлено в 08:23
Путешествия
Власти Доминики наняли международных консультантов по туризму
Власти считают, что такая реклама поможет Доминике приобрести известность на рынке международного туризма.
Обновлено в 11:58
Путешествия
Вьетнам быстро становится любимым туристическим направлением
Ранее Вьетнам входил в число лучших туристических направлений 2019 года по версии американского туристического сайта Go Overseas.
Обновлено в 02:24
Путешествия
Самые большие сугробы в России нашли в Челябинской области
Как рассказала пресс-секретарь центра развития туризма Челябинской области Ольга Сукинова, эта точка на карте знаменита одними из самых высоких сугробов в России, достигающих 5 метров в высоту.
Обновлено вчера в 09:29
Путешествия
Курганские велосипедисты провели первые дни наступившего года в горах
В горах Южного Урала велосипедисты побывали не впервые, однако раньше их походы проходили летом.
Обновлено вчера в 23:00
Путешествия
Пассажирам столичных аэропортов раздали 3,5 млн новогодних открыток
Обновлено в 04:06
Путешествия
Уха с яблоками чисто по-магадански
Обновлено в 17:42