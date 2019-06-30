Политика

Япония возобновила коммерческий лов китовИзвестия вчера в 20:05

Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне. Официально об этом будет объявлено в понедельник, 1 июля.
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Япония возобновила коммерческий лов китов

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