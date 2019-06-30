Общество
Япония возобновила коммерческий лов китовИзвестия вчера в 20:05
Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне. Официально об этом будет объявлено в понедельник, 1 июля.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Обновлено в 01:04
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Политика
Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи
Обновлено в 03:15
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 17:31
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье
Чем летняя еда должна отличаться от зимней
Многие слышали о существовании таких понятий, как летний и зимний рационы.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске
В результате случившегося три человека погибли, еще одна пассажирка получила ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы
По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Финансы
Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки
Банк России планирует ввести новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Кучма ждет от ОБСЕ подтверждения разведения сил в Станице Луганской
Разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года более 80 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня.
Обновлено в 03:56
Общество
Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну
Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Происшествия
МЧС опровергло данные об эвакуации жителей в Канске под Красноярском
Ранее сообщалось, что из Канска эвакуировали 17 местных жителей, среди которых пятеро детей, после того, как в реке Кан поднялся уровень воды выше критической отметки.
Обновлено в 03:24
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева наслаждается прогулками по Риму с сыном и невесткой
Гузеева рассказала, что инициатором поездки в Рим стала жена ее сына Анна.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров
Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Началась ликвидация последствий наводнения в Иркутской области
К ликвидации последствий местами уже приступили, однако, утром, 30 июня, на 07.00 утра остаются подтопленными 28 населенных пунктов Иркутской области - это 1717 домов, в которых проживает 4177 человек.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
В Генштабе назвали число уклонистов от военной службы
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что число людей, уклоняющихся от военной службы, существенно сократилось.
Обновлено в 02:28
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Пусть оставит свою воду себе: в парламенте Крыма ответили Чубарову
Ранее Чубаров заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.
Обновлено в 04:04