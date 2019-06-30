Общество

Япония возобновила коммерческий лов китовИзвестия вчера в 20:05

Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне. Официально об этом будет объявлено в понедельник, 1 июля.
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Япония опять начнет отлавливать китов ради выгоды

Газета.Ru02:33

Япония объявила о начале коммерческого лова китов

РЕН ТВвчера в 17:39

Япония впервые за 30 лет возобновит китобойный промысел

РБКвчера в 23:36

Япония начинает коммерческий лов китов впервые за 30 лет

Коммерсантъвчера в 22:29

Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов и может возобновить их вылов

ТАССвчера в 20:33

Япония возобновила коммерческий лов китов

Известиявчера в 20:05

Япония впервые за 30 лет возобновит коммерческую охоту на китов

Эхо Москвы03:00
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Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Обновлено в 01:04
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Политика

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

Обновлено в 03:15
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 17:31
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено вчера в 16:27
Здоровье

Чем летняя еда должна отличаться от зимней

Многие слышали о существовании таких понятий, как летний и зимний рационы.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске

В результате случившегося три человека погибли, еще одна пассажирка получила ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Финансы

Банк России снизит коэффициенты риска для хорошей ипотеки

Банк России планирует ввести новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от показателя кредит/залог (LTV): для кредитов с низким соотношением кредит/залог коэффициенты будут ниже (самый низкий уровень может составить 20%), чем сейчас (35%), поскольку ипотека с высоким первоначальным взносом низкорискованная.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

Кучма ждет от ОБСЕ подтверждения разведения сил в Станице Луганской

Разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года более 80 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня.
Обновлено в 03:56
Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Происшествия

МЧС опровергло данные об эвакуации жителей в Канске под Красноярском

Ранее сообщалось, что из Канска эвакуировали 17 местных жителей, среди которых пятеро детей, после того, как в реке Кан поднялся уровень воды выше критической отметки.
Обновлено в 03:24
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева наслаждается прогулками по Риму с сыном и невесткой

Гузеева рассказала, что инициатором поездки в Рим стала жена ее сына Анна.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Началась ликвидация последствий наводнения в Иркутской области

К ликвидации последствий местами уже приступили, однако, утром, 30 июня, на 07.00 утра остаются подтопленными 28 населенных пунктов Иркутской области - это 1717 домов, в которых проживает 4177 человек.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

В Генштабе назвали число уклонистов от военной службы

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что число людей, уклоняющихся от военной службы, существенно сократилось.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Казахстане на месторождении Тенгиз произошел массовый конфликт

Обновлено в 01:49
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено вчера в 06:21
Политика

Пусть оставит свою воду себе: в парламенте Крыма ответили Чубарову

Ранее Чубаров заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.
Обновлено в 04:04
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