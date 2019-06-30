Политика
Япония возобновила коммерческий лов китовИзвестия вчера в 20:05
Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне. Официально об этом будет объявлено в понедельник, 1 июля.
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с чего всё началось
Япония 30 июня официально покинула Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC), членом которой являлась с 1951 года, сообщает Kyodo.Коммерсантъвчера в 22:29
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Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
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SpaceX потеряла три спутника из миссии Starlink
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Происшествия
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Обновлено вчера в 21:01
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
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Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
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Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
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Обновлено вчера в 03:52
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У Гостиного двора и Эрмитажа снесли нелегальные павильоны
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