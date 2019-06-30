Политика

Япония вернулась к коммерческому лову китовРоссийская газета вчера в 21:42

Япония огласила свое желание покинуть Международную китобойную комиссию и возобновить добычу этих млекопитающих на коммерческой основе. Токио решил возобновить охоту на этих млекопитающих в своих прибрежных водах и исключительной экономической зоне.
Читать в источнике
с чего всё началось
Япония 30 июня официально покинула Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC), членом которой являлась с 1951 года, сообщает Kyodo
.
Коммерсантъвчера в 22:29

Подробнее о событии

Япония опять начнет отлавливать китов ради выгоды

Газета.Ru02:33

Япония объявила о начале коммерческого лова китов

РЕН ТВвчера в 17:39

Председатель «Экологической вахты Сахалина» призвал международное сообщество запретить Японии вылов китов

Эхо Москвы06:13

Япония впервые за 30 лет возобновит китобойный промысел

РБКвчера в 23:36

Япония начинает коммерческий лов китов впервые за 30 лет

Коммерсантъвчера в 22:29

Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов и может возобновить их вылов

ТАССвчера в 20:33

Япония решила возобновить коммерческий лов китов в своей экономической зоне

REGNUM03:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Обновлено вчера в 01:52
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Игры

Гейб Ньюэлл намекнул на Half-life 3

Выступление Гейба проходило на официальном мероприятии компании, которые было посвящено старту продаж нового продукта Valve.
Обновлено в 01:50
Общество

Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане

На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны

Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Беспилотник ОБСЕ потерялся в Донбассе

30 июня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила о пропаже беспилотника дальнего радиуса действия вблизи Донбасса, который находится на неподконтрольной государству территории.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие

ДНР: Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка

Обновлено в 04:34
Политика

Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов

Обновлено в 06:24
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Армия и оружие

Трамп похвастался американским ядерным арсеналом

США модернизируют ядерные вооружения и делают новые, но никогда не хотят применять их, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Шойгу: российская промышленность фактически не зависит от импорта

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о фактическом преодолении российской промышленностью зависимости от импорта.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Политика

У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ

В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Культура

Умерла советская актриса Елена Дембская

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Наука

Физики из России сделали еще один шаг к созданию световых компьютеров

Физики из России выяснили, как устроены светочувствительные молекулы, которые можно использовать в качестве основы для оптической памяти компьютеров будущего.
Обновлено 27 июня в 06:27
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы

Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.
Обновлено в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное