Япония вернулась к коммерческому лову китовРоссийская газета вчера в 21:42

с чего всё началось

Япония огласила свое желание покинуть Международную китобойную комиссию и возобновить добычу этих млекопитающих на коммерческой основе. Токио решил возобновить охоту на этих млекопитающих в своих прибрежных водах и исключительной экономической зоне.

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