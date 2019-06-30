Политика
Япония вернулась к коммерческому лову китовРоссийская газета вчера в 21:42
Япония огласила свое желание покинуть Международную китобойную комиссию и возобновить добычу этих млекопитающих на коммерческой основе. Токио решил возобновить охоту на этих млекопитающих в своих прибрежных водах и исключительной экономической зоне.
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с чего всё началось
Япония 30 июня официально покинула Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC), членом которой являлась с 1951 года, сообщает Kyodo.Коммерсантъвчера в 22:29
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Политика
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