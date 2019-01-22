Япония вложит 1 млрд рублей в радиационную безопасность ПриморьяПрофиль 01:30

с чего всё началось

Япония собирается построить региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае. ТАСС пишет, что Япония готова выделить 1,16 миллиарда рублей на закупку оборудования для строительства.

Политика Политика Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.

Политика Политика Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.

Политика Политика На воинский учет поставят по месту проживания Законом возлагается обязанность на граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, вставать на воинский учет по месту фактического проживания.

Армия и оружие Армия и оружие The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМД Американцы в очередной раз обвинили Москву в нарушении договора и заявили, что в феврале начнут процесс выхода из соглашения, если Россия не уничтожит свою ракету 9М729, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД.

Политика Политика На Украине рассказали о «позорном провале» политики властей страны Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.

Политика Политика Строительство «Северного потока-2» поддержали 73% немцев Жители Германии положительно относятся к реализации проекта газопровода «Северный поток-2» и не видят в нем угрозы, пишет Neue Presse со ссылкой на данные опроса социологического института Forsa.

Политика Политика Более 70% японцев усомнились в успехе переговоров с Россией Подавляющее большинство японцев — 72% — не верят в достижение соглашения на переговорах с Россией о подписании мирного договора.

Политика Политика ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России Участие России в ПАСЕ Российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права голоса и ряда значимых полномочий после воссоединения Крыма с Россией, а затем санкции только ужесточались.

Политика Политика В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.

Политика Политика Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должников Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Политика Политика Полиция Венесуэлы открыла стрельбу в районе военного восстания

Политика Политика МИД назвал неправомерным включение россиян в санкционный список ЕС Министерство иностранных дел России заявило, что введение односторонних ограничительных мер Советом ЕС из-за инцидента в Солсбери в обход Совбеза ООН является неправомерным.

Политика Политика МИД России прокомментировал активизацию переговоров США и талибов Москва положительно относится к активизации переговоров США и талибов, но осторожна в оценке их возможных итогов, так как Вашингтон пытается несколько изменить повестку, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Политика Политика CNN: Экс-глава Starbucks может побороться за кресло президента США Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц может принять участие в борьбе за пост президента США в 2020 году в качестве независимого кандидата.