Политика
Япония вложит 1 млрд рублей в радиационную безопасность ПриморьяПрофиль 01:30
Япония собирается построить региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае. ТАСС пишет, что Япония готова выделить 1,16 миллиарда рублей на закупку оборудования для строительства.
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с чего всё началось
Япония потратит 1,158 млрд руб. на создание в Приморье центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, но не будет ввозить такие отходы в Россию, заявил директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) Константин Сиденко, сообщается на сайте приморского заксобрания.РБКвчера в 20:34
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Япония вложит более 1 млрд рублей в хранилище радиоактивных отходов в Приморье
Ведомостивчера в 20:49
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