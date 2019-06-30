Общество
Япония вернулась к коммерческому лову китовРоссийская газета вчера в 21:42
Япония огласила свое желание покинуть Международную китобойную комиссию и возобновить добычу этих млекопитающих на коммерческой основе. Токио решил возобновить охоту на этих млекопитающих в своих прибрежных водах и исключительной экономической зоне.
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Наука
Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области запретили алкоголь
Ранее в районе вышла из берегов река Ия, в результате чего в зоне подтопления оказались свыше тысячи домов.
Обновлено в 00:24
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Владимир Путин ответил Элтону Джону на слова о России
В России отношение к ЛГБТ-сообществу ровное и спокойное, британский певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил глава государства Владимир Путин.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено вчера в 05:22
Здоровье
В Благовещенске с 1 по 3 июля полностью отключат водоснабжение
Водоснабжение отключат с с 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля.
Обновлено вчера в 21:36
Хоккей
Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела
Обновлено вчера в 23:42
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов Совету Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы нужно выработать "дорожную карту", считает замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено вчера в 14:24
Энергетика
Действие соглашений, призванных регулировать цены на топливо в РФ, заканчивается в июне
Действие соглашений между властями и нефтекомпаниями по топливному рынку, которые регулировали в том числе цены, завершается в июне; эксперты считают, что при этом не возникает предпосылок для резкого роста цен на и их динамика останется в пределах инфляции.
Обновлено вчера в 20:17
Технологии
Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном
Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Боевик «Азова» заявил о наличии «Элерона» у НМ ДНР
Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Общество
Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну
Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Политика
Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины
Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
Обновлено вчера в 17:42
Авто
Составлен ТОП-5 седанов с большим клиренсом
Специалисты составили ТОП-5 автомобилей, чей дорожный просвет не уступает паркетникам.Citroen C4 занял пятую позицию в ТОП-5, имея дорожный просвет 176 миллиметров.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
«Торонто» предварительно договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева
Похоже Торонто и Оттава предварительно договорились об обмене Никиты Зайцева на Коди Сеси.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре
По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники.
Обновлено в 00:28
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты
Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей
Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
Обновлено в 00:19
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено вчера в 11:37