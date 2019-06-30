Общество

Япония вернулась к коммерческому лову китовРоссийская газета вчера в 21:42

Япония огласила свое желание покинуть Международную китобойную комиссию и возобновить добычу этих млекопитающих на коммерческой основе. Токио решил возобновить охоту на этих млекопитающих в своих прибрежных водах и исключительной экономической зоне.
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Япония впервые за 30 лет возобновит китобойный промысел

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Япония начинает коммерческий лов китов впервые за 30 лет

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Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
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Армия и оружие

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Происшествия

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