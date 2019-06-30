Общество
Япония вернулась к коммерческому лову китовРоссийская газета 21:42
Япония огласила свое желание покинуть Международную китобойную комиссию и возобновить добычу этих млекопитающих на коммерческой основе. Токио решил возобновить охоту на этих млекопитающих в своих прибрежных водах и исключительной экономической зоне.
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Общество
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