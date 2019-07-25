КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.

Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности

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