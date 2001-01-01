В результате Япония зафиксировала профицит торгового баланса страны в июне в размере 589,5 млрд иен против дефицита в 968 млрд иен в мае. Объем экспорта в Китай в прошлом месяце упал на 6,9% из-за замедления роста китайской экономики на фоне торгового конфликта с США.

Политика В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе Договоренность о перемирии в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о прекращении огня, сообщил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

Экономика Госдума в июле примет закон об отмене льгот по НДС на пальмовое масло Поправки, отменяющие льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для производителей пальмового масла, Госдума рассмотрит до конца весенней сессии, то есть до 26 июля.

Финансы Нацбанк Украины снизил учётную ставку Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17,5 до 17%. Как сообщает Liga.net, об этом на брифинге объявил глава НБУ Яков Смолий.

Футбол «Интер» отказался от трансфера Лукаку в пользу Кавани «Манчестер Юнайтед» продолжает требовать свыше 80 миллионов евро за 26-летнего Лукаку, но «Интер» не готов платить столько.

Футбол «Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта «Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Аякса» и сборной Голландии Маттейса Де Лигта.

Общество Госдума ужесточила наказание за подделку документов Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Политика Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.

Происшествия Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия» Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.

Недвижимость Назван город-спутник Москвы с самыми дешевыми квартирами «На рынок вторичной жилой недвижимости Подмосковья благоприятно влияет повышение стоимости жилья в Москве, изменения в законодательстве по реализации новостроек, а также начавшееся развитие проекта Московских центральных диаметров», — поясняется в предоставленных материалах.

Авто Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.

Происшествия Генералу СК предъявили обвинение в терроризме ТАСС адвокат Владимир Семенцов сообщил, что бывшему главе управления СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлены обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Политика В Кремле оценили возможность личной встречи Путина и Зеленского Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящий момент не обсуждается.

Происшествия Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.

Армия и оружие В США отложили два пуска ракет с военными спутниками Пуски американских ракет-носителей Atlas-5 и Delta-4 с военными космическими аппаратами, планировавшиеся в июле, перенесены на август из-за технических проблем, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

Политика Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Политика Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

Кино Сериал «Сплетница» перезапустят Стало известно о том, что на экраны выйдет обновленная версия сериала «Сплетница».

Здоровье Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году В предыдущей версии через 15 лет число курящих предполагали сократить до 5%, в новой этот показатель оказался на уровне 21%.

Общество Роскачество проверило детские стиральные порошки Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.