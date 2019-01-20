Политика
Япония согласилась на часть Курильских острововВести.Ru 13:10
Японский премьер Синдзо Абэ рассматривает вопрос о заключении мирного договора с Россией, если будет гарантирована передача части южных Курильских островов: Шикотана и Хабомаи (мелкие необитаемые острова). Передача Итурупа и Кунашира выглядит на данный момент нереалистично, передает ТАСС.
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Абэ готов подписать мирный договор с Россией при гарантии передачи Шикотана и островов Хабомаи
Комсомольская правда14:27
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