Политика
Япония решила возобновить китобойный промысел
Япония решила возобновить китобойный промыселГазета.Ruвчера в 23:57
Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo. Согласно заявлению правительства, для этого страна выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC).
Газета.Ruвчера в 23:57
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Происшествия
В Ульяновске возбудили дело после убийства четырех человек
В Ульяновске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир тел четырех человек, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово
В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска
Обновлено в 02:36
Происшествия
Перестрелка произошла в центре Казани
Обстоятельства ночной перестрелки в центре Казани выясняют правоохранительные органы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
На Украине заканчивается военное положение
30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России
В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 19:47
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
У безработного москвича украли в метро более 8 млн рублей
Московская полиция ведет поиски подозреваемого в краже у пассажира московского метро более 8 млн рублей.
Обновлено в 02:33
Политика
Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Япония решила возобновить китобойный промысел
Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
«Коммерсантъ» предупредил о росте цен на мобильный интернет
В России с начала 2019 года могут вырасти цены на мобильный интернет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.
Обновлено в 00:37
Общество
«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины
Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева
Обновлено в 01:00
Финансы
На Украине могут начать закрывать школы
На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям.
Обновлено в 01:14
Экономика
«Коммерсантъ»: судейский квартал в Петербурге построят близкие к Пригожину компании
Субподрядчиками одного из крупнейших проектов комплексной застройки в Санкт-Петербурге – резиденции Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана – стали структуры, близкие к бизнесмену, ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», пишет «Коммерсанть».
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
Высокоточные пули для всех российских калибров появятся в 2019 году
В следующем году у нас появятся хорошие высокоточные выстрелы для стрелкового оружия по всем основным нашим калибрам", - сказал Абрамов.
Обновлено в 01:49
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В понедельник, 24 декабря, рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено 24 декабря в 02:14
Происшествия
В США самолет упал на жилые дома
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
«Ростех» создает новый комплекс ракетного оружия «Булат»
В России создается новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат», который предназначен для установки на перспективную боевую бронетехнику.
Обновлено в 01:49
Энергетика
Цены на нефть приблизились к $50 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.
Обновлено в 00:16
Хоккей
Назаров покинул пост главного тренера «Нефтехимика»
Андрей Назаров покинул пост главного тренера нижнекамского хоккейного клуба "Нефтехимик", исполняющим обязанности назначен Вячеслав Буцаев, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 02:18
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Володин предложил оценить Конституцию на соответствие реалиям
В ходе встречи президента России Владимира Путина с Федеральным собранием председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о пересмотре Конституции России на предмет соответствия сегодняшним реалиям, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Южная и Северная Кореи символически соединили железные дороги
Символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Республики Корея прошла в среду, 26 декабря, на станции «Пханмун» около северокорейского Кэсона.
Обновлено в 00:47
Политика
В России предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США
Прорыв радиальной дайки исландского вулкана Снайфельсйокюдль термоядерным зарядом обрушит юго-западный склон с ледником в Атлантический океан и как следствие спровоцирует разворот течения Гольфстрим, воды которого затопят восточное побережье Северной Америки, пишет «Военно-промышленный курьер».
Обновлено вчера в 16:03
Общество
Московские власти потратят на Новый год около миллиарда рублей
Почти половина суммы, которую городские власти выделяют на празднование Нового года, пойдет на организацию гуляний: за концерты, ярмарки, елки они заплатят 428 млн руб.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Дагестане три человека пострадали в результате обрушения моста
Три человека пострадали в результате обрушения строящегося моста в дагестанском Буйнакске, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Приамурские гематологи заразили гепатитом С 20 детей
В Амурской областной детской клинической больнице 20 детей заразились гепатитом С. Как сообщил "Интерфаксу" депутат Законодательного собрания региона Сергей Труш, в разное время заболевшие дети проходили лечение в гематологическом отделении этой больницы.
Обновлено в 01:46
Общество
Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров
Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
Обновлено вчера в 13:16