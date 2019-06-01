Политика

Япония решила повременить с мирным договором с РоссиейLenta.ru 03:05

Правительство Японии решило отказаться от идеи заключения с Россией рамочного соглашения по мирному договору в конце июня. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
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В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
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Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
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