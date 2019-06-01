Япония решила повременить с мирным договором с РоссиейLenta.ru 03:05

Правительство Японии решило отказаться от идеи заключения с Россией рамочного соглашения по мирному договору в конце июня. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники.

Япония решила повременить с мирным договором с Россией

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