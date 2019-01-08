Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить ей отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Об этом во вторник, 8 января, сообщила газета Yomiuri.

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Политика Политика Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

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