Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Известия
вчера в 20:52

Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить ей отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Об этом во вторник, 8 января, сообщила газета Yomiuri.
Известиявчера в 20:52
с чего всё началось
Власти Японии готовы обсудить вопрос об отказе от требования компенсаций по Курилам в рамках переговоров с Россией, сообщает газета «Ёмиури симбун
» со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 23:38

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В России отреагировали на предложение Японии отказаться от компенсаций за Курилы

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Неужели Россия «сдаст» Японии «спорные» Курильские острова?

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В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

В России в среду, 9 января, вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.
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Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили

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В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
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Армия и оружие

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В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
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Космос

Спутник NASA TESS нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли

Спутником NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружена третья экзопланета, которая в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео

Обновлено в 10:27
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Минкульт Украины заявил о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружена пропажа нескольких ценных икон.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о планах включить в «Ратник-3» роботокомплексы

Обновлено в 11:19
Политика

В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с российских компаний

Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США во вторник обратились к американскому минфину с призывом отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго", говорится в сообщении на сайте комитета по иностранным делам.
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Политика

Роскосмос опроверг выход из переговоров с NASA по окололунной станции

Сообщения о выходе из переговоров с NASA по окололунной станции Gateway были опровергнуты официальным представителем госкорпорации «Роскосмос» Владимиром Устименко.
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Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков

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Эстонцев и русских призвали ждать трамвая по отдельности

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В госучреждениях Туркмении сменили портреты президента страны

Обновлено в 20:09
Политика

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
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Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
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Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей

Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Политика

Посольство РФ в США окажет консульскую помощь задержанному Макаренко

Посольство РФ в США окажет всю необходимую консульскую помощь задержанному на острове Сайпан (Северные Марианские острова) по запросу ФБР россиянину Дмитрию Макаренко, передает ТАСС.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие

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Социолог объяснила популярность Зеленского на Украине

Социолог Ирина Бекешкина в эфире «Общественного телевидения» рассказала, чем объясняется популярность шоумена Владимира Зеленского среди жителей Украины в преддверии выборов президента страны.
Обновлено в 20:15
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Обновлено вчера в 20:52
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Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
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Российский посол заявил об отказе платить за расширение функций ОЗХО

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