Одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны - 70-летнего вопроса двусторонних отношений - может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.

Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам

Политика Политика Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку

Армия и оружие Армия и оружие В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.

Политика Политика Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о разработке новой ракеты «Калибр-М» в России В России ведутся работы по созданию новой крылатой ракеты «Калибр-М» для Военно-морского флота (ВМФ) с дальностью полета более 4,5 тыс. км. Об этом 8 января сообщил агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Армия и оружие Армия и оружие Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа

Армия и оружие Армия и оружие В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море Представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси прокомментировал нахождение американского корабля USS Fort McHenry в Черном море, передает ТАСС.

Политика Политика Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Политика Политика США завершат военные операции без достаточной помощи других стран Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены завершить те военные операции, в которых они не получают достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран.

Политика Политика Трамп отправится на границу с Мексикой "Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Политика Политика МИД: Задержанного за шпионаж Уилана навестили только представители США Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипмиссии Великобритании и Ирландии запросили соответствующие разрешения в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и имеют право навестить задержанного с его согласия.

Политика Политика Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.

Политика Политика Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.

Политика Политика Порошенко портит отношения с Россией ради предвыборного пиара Петр Порошенко намеренно портит отношения с Россией: он делает это ради предвыборного пиара.