Политика

Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам
Газета.Ru
02:24

Одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны - 70-летнего вопроса двусторонних отношений - может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Газета.Ru02:24

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Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам

Газета.Ru02:24

Токио готов предложить Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

Вести.Ru00:00

Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:24

СМИ: Япония предложит России отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

RT на русскомвчера в 20:38

Yomiuri: Япония предложит РФ отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам

ТАССвчера в 19:36

Япония, по некоторым данным, планирует отказаться от компенсаций по Курилам

Эхо Москвы02:02

Неужели Россия «сдаст» Японии «спорные» Курильские острова?

Хорошие новости06 января в 18:11
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика

Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку

Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире

Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ

Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие

СМИ сообщили о разработке новой ракеты «Калибр-М» в России

В России ведутся работы по созданию новой крылатой ракеты «Калибр-М» для Военно-морского флота (ВМФ) с дальностью полета более 4,5 тыс. км. Об этом 8 января сообщил агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа

Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море

Представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси прокомментировал нахождение американского корабля USS Fort McHenry в Черном море, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

США завершат военные операции без достаточной помощи других стран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены завершить те военные операции, в которых они не получают достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Трамп отправится на границу с Мексикой

"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 00:52
Политика

МИД: Задержанного за шпионаж Уилана навестили только представители США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипмиссии Великобритании и Ирландии запросили соответствующие разрешения в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и имеют право навестить задержанного с его согласия.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Порошенко портит отношения с Россией ради предвыборного пиара

Петр Порошенко намеренно портит отношения с Россией: он делает это ради предвыборного пиара.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Президент Всемирного банка объявил о досрочной отставке

Президент Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщается на сайте финансового института.
Обновлено вчера в 11:52
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