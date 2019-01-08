Политика
Япония предложит РФ не требовать взаимных компенсаций по Курилам
Япония предложит РФ не требовать взаимных компенсаций по КуриламREGNUM21:51
Власти Японии полагали, что имеют право требовать от России компенсаций за «оккупацию» островов, называемых ими «северными территориями». Теперь же в Токио считают, что претензии мешают и без того сложным переговорам с Москвой по мирному договору.
REGNUM21:51
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Армия и оружие
Трамп рассказал о процессе вывода войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских военных из Сирии будет проходить «в должном темпе».
Обновлено в 11:12
Политика
Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море
Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.
Обновлено в 12:09
Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено в 18:13
Политика
Пенс: Белый дом изучает юридическую возможность объявления ЧП в США
Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американская администрация изучает законность инициативы президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения ради получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, передает CNN.
Обновлено в 17:26
Политика
На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара
Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией.
Обновлено в 19:15
Политика
Премьер Франции назвал общее число приговоров «желтым жилетам»
С начала акций протеста так называемых «желтых жилетов» французские суды вынесли более 1 тыс. приговоров по делам, связанным с митингами, заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп телеканалу TF1, передает FrancetvInfo.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа
Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.
Обновлено в 22:08
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
ВВС Украины попали в десятку худших в мире
Обновлено в 22:03
Политика
Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе
Киев подал в Европейский суд по правам человека иск против России, обвиняя Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил заместитель главы министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 11:27
Политика
Экс-глава Nissan впервые выступит на заседании суда
Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:01
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
Обновлено в 02:18
Политика
Савченко о ситуации с церковью на Украине: «У нас есть один Бог»
Обновлено в 14:59