Власти Японии полагали, что имеют право требовать от России компенсаций за «оккупацию» островов, называемых ими «северными территориями». Теперь же в Токио считают, что претензии мешают и без того сложным переговорам с Москвой по мирному договору.

Япония предложит РФ не требовать взаимных компенсаций по Курилам

Армия и оружие Армия и оружие Трамп рассказал о процессе вывода войск из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских военных из Сирии будет проходить «в должном темпе».

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Армия и оружие Армия и оружие Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.

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Армия и оружие Армия и оружие ВВС Украины попали в десятку худших в мире

Политика Политика Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе Киев подал в Европейский суд по правам человека иск против России, обвиняя Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил заместитель главы министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Политика Политика Экс-глава Nissan впервые выступит на заседании суда Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости.

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