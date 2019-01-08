Политика

Япония предложит РФ не требовать взаимных компенсаций по Курилам
REGNUM
21:51

Власти Японии полагали, что имеют право требовать от России компенсаций за «оккупацию» островов, называемых ими «северными территориями». Теперь же в Токио считают, что претензии мешают и без того сложным переговорам с Москвой по мирному договору.
REGNUM21:51

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Япония готова выплатить жителям Курил компенсации за землю

URA.Ru21:45

СМИ: Япония предложит России отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

РИА Новости21:24

СМИ узнали об идее Японии отказаться от компенсаций по Курилам

РБК21:03

Yomiuri: Токио предложит Москве взаимный отказ от компенсаций по Курилам

Газета.Ru20:58

СМИ: Япония предложит России отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

RT на русском20:38

Япония готова отказаться от требований компенсаций по Курилам

Эхо Москвы21:11

Yomiuri: Япония предложит РФ отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам

ТАСС19:36
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Армия и оружие

Трамп рассказал о процессе вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских военных из Сирии будет проходить «в должном темпе».
Обновлено в 11:12
Политика

Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море

Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.
Обновлено в 12:09
Политика

Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай

Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено в 18:13
Политика

Пенс: Белый дом изучает юридическую возможность объявления ЧП в США

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американская администрация изучает законность инициативы президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения ради получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, передает CNN.
Обновлено в 17:26
Политика

На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией.
Обновлено в 19:15
Политика

Премьер Франции назвал общее число приговоров «желтым жилетам»

С начала акций протеста так называемых «желтых жилетов» французские суды вынесли более 1 тыс. приговоров по делам, связанным с митингами, заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп телеканалу TF1, передает FrancetvInfo.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие

Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа

Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.
Обновлено в 22:08
Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

ВВС Украины попали в десятку худших в мире

Обновлено в 22:03
Политика

Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе

Киев подал в Европейский суд по правам человека иск против России, обвиняя Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил заместитель главы министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 11:27
Политика

Экс-глава Nissan впервые выступит на заседании суда

Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:01
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Политика

В Габоне военные объявили о захвате власти

Обновлено в 02:18
Политика

Савченко о ситуации с церковью на Украине: «У нас есть один Бог»

Обновлено в 14:59
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Курильские острова
Полуостров
Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение. Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Южные острова архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи - оспариваются Японией, которая включает их в состав губернаторства Хоккайдо.
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