Экономика
Япония потребует арбитражного разбирательства с Южной КореейREGNUM 04:27
1 февраля правительство Японии сообщило о необходимости создания «Арбитражного комитета» для решения проблемы принудительного труда между Японией и Южной Кореей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Гаджеты
«Ростех» запустил в продажу телефон с защитой от прослушки
"Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.
Обновлено в 19:01
Происшествия
В Индии при сходе поезда с рельсов погибли шесть человек
Ранее сообщалось, что в Анкаре с рельсов сошёл скоростной поезд, в результате инцидента погибли девять человек, ещё 84 пострадали.
Обновлено в 22:15
Общество
В больнице Латакии открылась детская игровая комната
Детская игровая комната появилась в университетском госпитале "Тишрин" в Латакии благодаря содействию русской общины в Сирии и гуманитарных фондов, рассказала РИА Новости председатель координационного совета ассоциации российских соотечественников в Сирии Елена Мохаммад.
Обновлено в 21:02
Общество
В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий
Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено в 12:41
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий
Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено в 09:28
Политика
На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб
Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб, соответствующее заявление она сделала в ходе дебатов в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 19:10
Общество
На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым
Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве
Драка произошла на открытии нового филиала Harat's Pub в Москве, в ходе которой погиб посетитель заведения.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде
Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
СМИ узнали, что Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться во Вьетнаме
По данным издания, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля в Дананге для обсуждения торговых вопросов.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено в 14:10
Политика
Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit
Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 22:00
Хоккей
Ассист Кучерова помог «Тампе» вырвать победу у «Рейнджерс»
Обновлено в 22:51
Происшествия
В США самолет трижды за день возвращался в аэропорт из-за сбоев
Из-за технических неполадок борт Hawaiian Airlines, который должен был совершить перелет из Лос-Анджелеса на остров Мауи, три раза за день возвращали в аэропорт вылета.
Обновлено в 22:19
Происшествия
Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии
В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам
Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье уничтожила артиллерийскую установку сирийской армии на востоке страны.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Опубликовано видео взрыва метеорита в Кубе
Предположительно, в небе над кубинской провинцией взорвался метеорит.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во Франции
Во Франции около 58,6 тысяч человек приняли участие в акциях протеста "желтых жилетов".
Обновлено в 18:18
Происшествия
В штате Мэриленд в результате ДТП погибли пятеро детей
Пятеро детей погибли, еще два человека получили травмы в автокатастрофе, которая произошла в субботу в штате Мэриленд.
Обновлено в 21:20
Общество
В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты
Согласно статистике, примерно каждый второй велосипедист периодически отвлекается на гаджеты во время езды.
Обновлено в 17:43
Общество
Канадец выиграл в лотерею более 20 миллионов долларов
Сообщается, что житель провинции Квебек выиграл 26 миллионов 600 тысяч канадских долларов, что эквивалентно сумме в 20 миллионов 300 тысяч долларов США, в рублях же эта сумма составляет более 1 миллиарда 330 миллионов рублей.
Обновлено в 18:33
Хоккей
Сборная России защитила титул чемпиона мира по хоккею с мячом
Обновлено в 19:46
Происшествия
Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Обновлено в 10:15
Авто
Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей
Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Три человека погибли при взрыве в таверне в Греции
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свои отношения с Виторганом
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе «Эксклюзив» на Первом канале, во время которой затруднилась прямо ответить о возможном расставании с мужем, известным актером Максимом Виторганом, сообщает 2 февраля «Газета.ру».
Обновлено в 15:52
Общество
Сурок Фил предсказал ранний приход весны
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08