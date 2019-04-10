Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаномИнтерфакс вчера в 08:41
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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Общество
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