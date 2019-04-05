Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38РИА Новости вчера в 14:54
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем. Об этом свидетельствует доклад Министерства обороны Японии. В документе приводится фотография Ил-38 и карта с маршрутом воздушного судна.
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О сопровождении российского Ил-38 истребителями Японии рассказали в Минобороны
Газета.Ruвчера в 21:07
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