Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38РИА Новости вчера в 14:54

Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем. Об этом свидетельствует доклад Министерства обороны Японии. В документе приводится фотография Ил-38 и карта с маршрутом воздушного судна.
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Самолет морской авиации России выполнил плановый полет над Японским морем

ТАССвчера в 16:51

О сопровождении российского Ил-38 истребителями Японии рассказали в Минобороны

Газета.Ruвчера в 21:07

В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем

РИА Новостивчера в 19:28

Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

РБКвчера в 17:26

В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем

РЕН ТВвчера в 21:16

В Минобороны прокомментировали полет Ил-38 над Японским морем

Известиявчера в 17:20

Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

Московский Комсомолецвчера в 15:00
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Армия и оружие

Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 13:44
Экономика

Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция

В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено вчера в 15:16
Транспорт

Завтра закроется участок «фиолетовой» ветки метро

С 6 до 11 апреля планируется закрыть участок (от «Пролетарской» до «Котельников») Таганско-Краснопресненской линии метро в связи с проведением ремонтных работ.
Обновлено вчера в 10:59
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель

«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено вчера в 08:25
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда

3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Футбол

Антон Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в марте

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует официальный сайт красно-зеленых.
Обновлено вчера в 14:50
Хоккей

Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»

Обновлено вчера в 22:08
Общество

В России изменят правила сдачи экзамена на права

Госавтоинспекция России намерена изменить теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Нил Ушаков заявил, что в суде оспорит свою отставку с поста мэра Риги

Уволенный министром среды и регионального развития "русский" мэр Риги Нил Ушаков заявил, что в суде спорит свою отставку с поста мэра Риги.
Обновлено вчера в 03:06
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено вчера в 09:34
Политика

Венесуэла назвала преступными новые санкции США

Власти Венесуэлы считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:51
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Игры

Humble Monthly: Assassin’s Creed Origins и ещё как минимум 4 игры за 799 рублей

Humble показал апрельскую подборку своей ежемесячной подписки, а также представил первую игру из майской — ею стала Assassin's Creed Origins (Uplay), доступ к которой уже получили пользователи сервиса.
Обновлено вчера в 13:15
Технологии

Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»

Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено вчера в 21:19
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Россия выиграла у Украины транзитный спор в ВТО

В Минэкономразвития России надеются, что исход спора с Украиной может помочь Москве и в судебных разбирательствах с США, которые в прошлом году ввели пошлины на импорт стали и алюминия.
Обновлено в 00:01
Общество

Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы

Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска

В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома

Обновлено вчера в 10:17
Авто

Назвали самые лучшие японские бюджетные кроссоверы с полным приводом

Обновлено вчера в 00:26
Кино

Каннский фестиваль соболезнует в связи со смертью Георгия Данелии

Известный кинорежиссер скончался 4 апреля на 89-м году жизни Комитет Каннского фестиваля выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Георгия Данелии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено вчера в 11:10
Общество

Роспотребнадзор поддержал идею о блокировке «антипрививочных» сайтов

Блокировку сайтов, содержащих информацию, призывающую население отказываться от вакцинации, поддержал Роспотребнадзор.
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес

Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии

Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Обновлено вчера в 12:12
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