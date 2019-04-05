Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38РИА Новости 14:54
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем. Об этом свидетельствует доклад Министерства обороны Японии. В документе приводится фотография Ил-38 и карта с маршрутом воздушного судна.
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Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Футбол
Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ
«Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 16:51
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко и пообещал победить одним ударом
Российский спортсмен Михаил Кокляев согласился провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.
Обновлено в 18:02
Путешествия
Конюхов не успел в срок добраться до мыса Горн
Российский путешественник Федор Конюхов не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, такой срок значился в его планах, до этой точки остается еще свыше 1,8 тысячи километров.
Обновлено в 07:42
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Москва выиграла спор с Киевом во Всемирной торговой организации (ВТО), который касался ограничения транзита украинских товаров по территории РФ.
Обновлено в 08:30
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы
Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено в 11:27
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Единоборства
Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая
Обновлено в 14:47
Космос
Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу
Обновлено в 11:59
Здоровье
Онищенко назвал виновных в отказе от прививок в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что не последнюю роль в отказе россиян от вакцинации детей могут играть иностранные спецслужбы.
Обновлено в 09:01
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.
Обновлено в 17:43
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено в 12:31
Политика
Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туре
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Культура
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 11:31
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
В Латвии сочли, что Ушаков стал угрозой для демократии Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26