Политика
Япония пересмотрит стратегию переговоров с РФ по КуриламФАН вчера в 23:18
Правительство Японии пересмотрит стратегию переговоров с Россией по вопросу мирного договора, исходя из того, что его решение потребует более длительного времени, сообщило со ссылкой на источники агентство Jiji. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к пересмотру стратегии переговоров.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7232 источника, обновлено в 09:46, Ашберн
Происшествия
Два самолета столкнулись во Внуково
Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:41
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Обновлено в 09:22
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет скончался популярный певец, народный артист России Сергей Захаров, сообщил РИА Новости представитель городского Союза концертных деятелей.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
«Победа» не пустила Ланового на рейс
Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Крыму задержали членов террористической организации
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму троих членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Москве проверяют Ярославский вокзал из-за сообщения о «минировании»
Кинологи прибыли на Ярославский вокзал в центре Москвы для проверки помещений после анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 09:06
Политика
Путин предложил ужесточить наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект (.pdf) об уголовном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 08:04
Происшествия
В туалете российского МИДа нашли труп
По информации журналистов, речь идет о 68-летнем мужчине. Также сообщается, что тело было найдено на 19-м этаже здания.
Обновлено в 03:01
Энергетика
Козак исключил снижение цен на бензин в России
Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Бизнес-джет арестованного Зиявудина Магомедова выставлен на продажу
По словам источника Forbes на рынке бизнес-авиации, речь шла о самолете Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY, который был зарегистрирован на компанию Elit'Avia Malta Ltd. О том, что этот борт принадлежал именно Магомедову, журналу подтверждает и один из авиа-брокеров.
Обновлено в 09:33
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт Алекса Лесли как порноресурс
Обновлено в 08:10
Происшествия
Суд снял арест с имущества экс-министра Улюкаева
Обновлено в 04:59
Политика
Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль
«Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Модель Киру Майер задержали за «голый пранк» в полицейской форме
Модель Киру Майер, которая показывала прохожим грудь в полицейской форме, задержали в Москве.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
ВТБ купит московское «Динамо» за один рубль
В ближайшее время ВТБ выкупит контрольный пакет акций московского "Динамо" за один рубль.
Обновлено в 04:47
Экономика
Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет
«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Источник назвал заплаченную Арашуковым за два убийства сумму
Следствие полагает, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заплатил наемным убийцам 1,5 млн рублей за ликвидацию зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Продюсер BBC признал постановочными сцены после химатаки в Сирии
Сцены в госпитале сирийского города Дума после предполагаемой химической атаки были постановочными для достижения «максимального эффекта».
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
НАТО может расширить присутствие в Черном море
Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке в четверг с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Обновлено в 07:54
Политика
Главу контрразведки Бельгии подозревают в шпионаже в пользу России
Глава бельгийской военной контрразведки Клемент Ванденборре может оказаться российским шпионом.
Обновлено в 06:18
Политика
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на Украине
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов присутствовать на президентских выборах в стране, чем у российских наблюдателей.
Обновлено в 09:31
Политика
Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников
Песков подчеркнул, что Кремль не занимается "выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает", передает ТАСС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Турецкая полиция рассказала, как могли избавиться от тела Хашукджи
Тело саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи могло быть сожжено в генконсульстве королевства в Стамбуле, говорится в отчете управления полиции города, обнародованном в четверг.
Обновлено в 08:20
Общество
Стал известен интерьер купе в новых вагонах для РЖД
Российский производитель — группа «Трансмашхолдинг» — разработала одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с новым интерьером для «Российских железных дорог» (РЖД).
Обновлено в 05:35
Происшествия
Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»
В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца выписали из больницы
Обновлено в 03:51
Происшествия
На юге Москвы при пожаре в многоэтажке погиб ребенок
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Башкирии пенсионерке на сломанную ногу наложили шину из швабры
В Кушнаренковской больнице врачи отказались госпитализировать пенсионерку 1935 года рождения.
Обновлено в 02:31