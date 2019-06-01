Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июнеГазета.Ru вчера в 20:23
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20. Об этом пишет Asahi со ссылкой на источники.
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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Аргументы и Фактывчера в 21:29
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Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Обновлено в 11:20
Политика
Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы
Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
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Политика
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Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика
ВЦИОМ поднял рейтинг доверия Путину после недовольства Кремля
В исследовании отмечалось, что личный рейтинг доверия Путину снизился до минимума c января 2006 года - до 31,7 процента.
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"Тюмень" в четвертом матче финальной серии победила КПРФ (3:2), выиграла серию и впервые стала чемпионом России.
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Авто
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К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
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Малыши отравились растворителем в детском саду на Урале
3-летние дети выпили растворитель, который нашли, играя на детской площадке. В итоге их экстренно доставили в больницу с сильным кашлем.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке
Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Футбол
Мадрид увидит английский финал футбольной Лиги чемпионов вслед за Москвой
Английские клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" встретятся в финале футбольной Лиги чемпионов, который пройдет в субботу на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.
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Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Ученые зафиксировали частые случаи проведения операций на неправильной стороне тела человека
Ученые зафиксировали частые случаи проведения операций на неправильной стороне тела человека.
Обновлено в 07:46
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
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В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Петербурге мать подростка обвинила полицейских в избиении сына. Его заподозрили в краже из магазина
В городе Колпино под Санкт-Петербургом полицейские избили в отделении 17-летнего подростка Вадима Коваля, которого заподозрили в краже из магазина.
Обновлено в 11:18
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Озвучены три главные причины возникновения рака легких
Британские медики назвали основные причины развития рака легких. Лидирующую позицию среди них занимает курение.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский ввел своих помощников и представителей в структуру АП
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Администрации президента своих помощников и представителей, передает УНИАН.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа
Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16