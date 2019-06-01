Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июнеГазета.Ru вчера в 20:23
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20. Об этом пишет Asahi со ссылкой на источники.
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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Аргументы и Фактывчера в 21:29
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Армия и оружие
Трамп разочарован своими главными советниками
Президент США Дональд Трамп разочарован некоторыми из своих главных советников, 31 мая сообщила газета Washington Post.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Политика
В Лондоне заявили, что рассмотрят вопрос сотрудничества с Huawei
Великобритания решит, стоит ли привлекать китайскую компанию для создания сети 5G Лондон готов рассмотреть вопрос участия китайской корпорации Huawei в создании мобильной связи пятого поколения 5G, сообщила министр обороны Великобритании Пенни Мордонт на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 03:11
Авто
Назван ТОП-5 способов реальной экономии топлива
Существует ряд бесполезных и даже вредных способов мнимой экономии, однако сегодня «Автоновости дня» расскажут о ТОП-5 реальных способов уменьшить расход топлива, одобренных экспертами и реально работающих на практике.
Обновлено в 01:00
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
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Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Культура
Екатеринбургский фестиваль выиграл грант президента России
Со всей России деньги выделили 1644 проектам. Они выиграли 3,35 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:59
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Гаджеты
Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Амурской области
На месте работали 4 бригады медиков. Крайне тяжелых среди пострадавших нет.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Наука
Исследователи выяснили, что Twitter снижает успеваемость студентов
В итальянском университете Святого Сердца выяснили, как социальная сеть Twitter влияет на успеваемость студентов.
Обновлено в 01:58
Футбол
Президент УЕФА Чеферин сравнил договорные матчи с раковой опухолью
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как его организация борется с договорными матчами в различных лигах, информирует Lavanguardia.
Обновлено в 02:52
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты
Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes
Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено вчера в 14:05
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 30 мая в 18:28
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Турция не будет отказываться от системы «всё включено»
Туристический сектор Турции не собирается отказываться от системы «всё включено» (all inclusive) и готов предложить гражданам РФ другие виды туризма.
Обновлено в 03:44
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Футбол
Леннон останется на посту главного тренера «Селтика»
Леннон возглавил команду в феврале после ухода Брендана Роджерса в английский Лестер.
Обновлено в 04:05
Футбол
Семак стал вегетарианцем во время чемпионского сезона
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак принял вегетарианскую диету, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Неймар жалеет о своем переходе в «ПСЖ» и хочет вернуться в «Барселону»
По информации источника, 27-летний Неймар жалеет о своем уходе из каталонского клуба.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс» и поддержала «инстаграмщиц»
Ксения Бородина высказалась по поводу очередного выпуска скандального шоу «Осторожно, Собчак!».
Обновлено 30 мая в 12:22
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00