Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июнеГазета.Ru вчера в 20:23
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20. Об этом пишет Asahi со ссылкой на источники.
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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Аргументы и Фактывчера в 21:29
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Хоккей
Михаил Пашнин перешел в «Салават Юлаев»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Михаилом Пашниным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» страны государственным переворотом в случае, если она попытается отменить ранее принятый закон об украинском языке.
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Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
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Экономика
Стало известно, чем Крым удивит участников экономического форума
Проект строительства пансионатов на термальных источниках и интерактивную инвестиционную карту планирует показать АО «Корпорация развития республики Крым» на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил 1 июня гендиректор общества Наиль Габбасов ТАСС.
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Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
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Происшествия
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Авто
Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5
Компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 для России, который комплектуется модернизированной системой G-Vectoring Control Plus, а также мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto.
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Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.
Обновлено вчера в 16:34
Технологии
Мужчина внес взнос за квартиру мелочью, которую привез в 19-литровых бутылях
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Шоу-бизнес
Алена Свиридова опубликовала фото без макияжа
Многие звезды озабочены тем, чтобы демонстрировать исключительно лучшие версии самих себя. Публикации без макияжа — большая редкость.
Обновлено в 06:00
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
У СНГ есть будущее, считает Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Общество
Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Здоровье
В Саратове из-за мышиной лихорадки отменили заезды детей в лагеря
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков в период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года отменяются заезды детей на первые оздоровительные смены в лагеря, расположенные в зоне лесного массива Саратова", - рассказали журналисту информационной службы "Саратов 24" в пресс-службе городской мэрии.
Обновлено в 07:13
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Здоровье
Три основные причины рака легких озвучили специалисты
Специалисты выделяют три главные причины рака легких.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода
Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В районе Большого Обуховского моста ищут азартного утопленника
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 31 мая около десяти часов вечера в полицию обратился 61-летний охранник-диспетчер Большого Обуховского моста.
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Авто
В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили
В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
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В Красноярске снова подскочили цены на бензин
В Красноярске опять подняли цены на бензин.
Обновлено вчера в 09:56
Хоккей
Восьмая «Русская классика» пройдёт в Тюмени
В минувшем сезоне в «Русской классике», которая прошла в Альметьевске, «Нефтяник» обыграл в серии буллитов хоккеистов «Тороса» со счётом 3:2. Тюменский «Рубин» в сезоне-2018/19 вышел в финал Кубка Петрова, где проиграл чемпионский титул «Сарыарке».
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Энергетика
Китай не снижает аппетит к импортному газу
Пекин продолжает демонстрировать отменный аппетит к поглощению природного газа.
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Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала нападки Собчак в ее адрес «дешевыми понтами»
В своем блоге в Instagram певица назвала нападки светской львицы "дешевыми понтами".
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