Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июнеГазета.Ru вчера в 20:23

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20. Об этом пишет Asahi со ссылкой на источники.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Япония решила отложить заключение мирного договора с Россией

Взгляд.ру04:51

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Газета.Ruвчера в 20:23

«Асахи»: Япония отказалась от заключения мирного договора с Россией в июне

Коммерсантъ00:10

СМИ: Япония не заключит договор с Россией на полях саммита «двадцатки»

Life.ruвчера в 21:30

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Аргументы и Фактывчера в 21:29

В Токио отказываются от плана быстро «решить курильский вопрос». Надолго ли

REGNUM04:03

СМИ: Япония отказалась от идеи заключить с Россией соглашение по мирному договору в июне

ТАССвчера в 20:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

Обновлено в 06:36
Хоккей

Михаил Пашнин перешел в «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Михаилом Пашниным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 07:03
Политика

Вице-премьер Украины грозит Зеленскому госпереворотом

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» страны государственным переворотом в случае, если она попытается отменить ранее принятый закон об украинском языке.
Обновлено в 03:22
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Обновлено вчера в 17:42
Экономика

Стало известно, чем Крым удивит участников экономического форума

Проект строительства пансионатов на термальных источниках и интерактивную инвестиционную карту планирует показать АО «Корпорация развития республики Крым» на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил 1 июня гендиректор общества Наиль Габбасов ТАСС.
Обновлено в 03:11
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 для России, который комплектуется модернизированной системой G-Vectoring Control Plus, а также мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto.
Обновлено вчера в 08:32
Авто

Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.
Обновлено вчера в 16:34
Технологии

Мужчина внес взнос за квартиру мелочью, которую привез в 19-литровых бутылях

Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Алена Свиридова опубликовала фото без макияжа

Многие звезды озабочены тем, чтобы демонстрировать исключительно лучшие версии самих себя. Публикации без макияжа — большая редкость.
Обновлено в 06:00
Политика

Против Порошенко завели дело о захвате власти

Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Гаджеты

Honor выпустила портативную колонку Rubik’s Cube Bluetooth Speaker

Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

У СНГ есть будущее, считает Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Общество

Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей

Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Здоровье

В Саратове из-за мышиной лихорадки отменили заезды детей в лагеря

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков в период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года отменяются заезды детей на первые оздоровительные смены в лагеря, расположенные в зоне лесного массива Саратова", - рассказали журналисту информационной службы "Саратов 24" в пресс-службе городской мэрии.
Обновлено в 07:13
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Здоровье

Три основные причины рака легких озвучили специалисты

Специалисты выделяют три главные причины рака легких.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода

Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В районе Большого Обуховского моста ищут азартного утопленника

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 31 мая около десяти часов вечера в полицию обратился 61-летний охранник-диспетчер Большого Обуховского моста.
Обновлено в 06:25
Авто

В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили

В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Энергетика

В Красноярске снова подскочили цены на бензин

В Красноярске опять подняли цены на бензин.
Обновлено вчера в 09:56
Хоккей

Восьмая «Русская классика» пройдёт в Тюмени

В минувшем сезоне в «Русской классике», которая прошла в Альметьевске, «Нефтяник» обыграл в серии буллитов хоккеистов «Тороса» со счётом 3:2. Тюменский «Рубин» в сезоне-2018/19 вышел в финал Кубка Петрова, где проиграл чемпионский титул «Сарыарке».
Обновлено вчера в 15:49
Энергетика

Китай не снижает аппетит к импортному газу

Пекин продолжает демонстрировать отменный аппетит к поглощению природного газа.
Обновлено в 04:14
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану

Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала нападки Собчак в ее адрес «дешевыми понтами»

В своем блоге в Instagram певица назвала нападки светской львицы "дешевыми понтами".
Обновлено вчера в 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное