Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июнеГазета.Ru вчера в 20:23
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20. Об этом пишет Asahi со ссылкой на источники.
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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Аргументы и Фактывчера в 21:29
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Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
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Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
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Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.
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Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", а уже потом "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.
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Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
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Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
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По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
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Бывшая жена Башарова покинула Россию: «Билет в один конец»
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FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше
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Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон
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