Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июнеГазета.Ru вчера в 20:23

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20. Об этом пишет Asahi со ссылкой на источники.

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

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