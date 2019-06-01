Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июнеГазета.Ru вчера в 20:23

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20. Об этом пишет Asahi со ссылкой на источники.
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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

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«Асахи»: Япония отказалась от заключения мирного договора с Россией в июне

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Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
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В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Сколько надо отдыхать, выяснили эксперты

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Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу

Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
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Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
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Происшествия

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Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Общество

В церемонии развода караулов в Кремле впервые участвуют школьницы

Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.
Обновлено в 05:10
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Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", а уже потом "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.
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Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
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На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

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По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
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Армия и оружие

FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше

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Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон

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