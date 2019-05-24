Япония отправила первый транзитный контейнер по ТранссибуПолитика Сегодня 00:55

Первый транзитный контейнер из Польши в Японию был отправлен по Транссибирской магистрали, сообщил РИА «Новости» заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. По его словам, это первый постоянный контейнер.

Япония отправила первый транзитный контейнер по Транссибу

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