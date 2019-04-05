Армия и оружие

Япония отправила истребители на перехват российского Ил-38Discover24 02:31

Представители Минобороны Японии сообщили, что для перехвата российского воздушного судна Ил-38 в воздух были подняты истребители. В опубликованном сообщении также отмечается, что самолет ВВС РФ не нарушил японские границы – это можно увидеть по маршруту полета.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минобороны России рассказало о полете Ил-38 над Японским морем

Газета.Ru02:36

В Минобороны РФ объяснили появление российского истребителя у границ с Японией

URA.Ru01:16

Самолет морской авиации России выполнил плановый полет над Японским морем

ТАССвчера в 16:51

В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем

РИА Новостивчера в 19:28

Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

РБКвчера в 17:26

В Минобороны России рассказали о полете Ил-38 над Японским морем

РЕН ТВвчера в 21:16

Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

Московский Комсомолецвчера в 15:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Хоккей

Определились все участники плей-офф НХЛ

После сегодняшней победы (3:2 Б) «Коламбуса» над «Нью-Йорк Рейнджерс» стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:55
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Главное дерби России телеболельщик не увидит

После 21-го тура «Зенит» набрал 44 очка, по 38 у «Краснодара» и «Локомотива», 37 — ЦСКА, 36 — «Спартак».
Обновлено вчера в 20:57
Общество

Аллея, посвященная переходу на цифровое вещание, появилась на Сахалине

Торжественная церемония открытия аллеи в честь перехода с аналогового телевещания на цифровое состоялась в Южно-Сахалинске в субботу утром.
Обновлено вчера в 22:38
Музыка

Лазарев назвал главного соперника на Евровидении

Обновлено в 02:07
Политика

Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики

Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Битвы за наследство: кто живет в квартирах умерших артистов

Обновлено 04 апреля в 09:59
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь период

Льготный ипотечный кредит по субсидируемой ставке начнут выдавать российским семьям с детьми.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Обновлено вчера в 12:31
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
Гаджеты

Два китайских студента обманули Apple на миллион долларов

В США Федеральное бюро расследований раскрыло схему обмана, которой пользовались два студента из Китая, чтобы легко заработать.
Обновлено вчера в 16:44
Шоу-бизнес

Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало

В начале весны Цекало женился на 27-летней актрисе Дарине Эрвин, а недавно впервые вышел с ней в свет — влюбленные посетили кинематографическую премию «АПКиТ».
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель

«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта.
Обновлено в 02:00
Политика

Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено 04 апреля в 21:36
Авто

Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас

Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»

Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Общество

Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы

Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал кадры прогулки с семьей

Сергей Безруков показал кадры семейной прогулки (галерея: листайте вправо) Стоит отметить, что на прошлой неделе в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков, состоялась премьера нового спектакля "Энергичные люди".
Обновлено вчера в 08:53
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Транспорт

ЦОДД посоветовал водителям передвигаться по Северо-Восточной хорде

Обновлено в 02:28
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле

Обновлено вчера в 04:02
Армия и оружие

Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное