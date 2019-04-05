Армия и оружие
Япония отправила истребители на перехват российского Ил-38Discover24 02:31
Представители Минобороны Японии сообщили, что для перехвата российского воздушного судна Ил-38 в воздух были подняты истребители. В опубликованном сообщении также отмечается, что самолет ВВС РФ не нарушил японские границы – это можно увидеть по маршруту полета.
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Хоккей
Определились все участники плей-офф НХЛ
После сегодняшней победы (3:2 Б) «Коламбуса» над «Нью-Йорк Рейнджерс» стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли.
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Обновлено вчера в 22:30
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Главное дерби России телеболельщик не увидит
После 21-го тура «Зенит» набрал 44 очка, по 38 у «Краснодара» и «Локомотива», 37 — ЦСКА, 36 — «Спартак».
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Аллея, посвященная переходу на цифровое вещание, появилась на Сахалине
Торжественная церемония открытия аллеи в честь перехода с аналогового телевещания на цифровое состоялась в Южно-Сахалинске в субботу утром.
Обновлено вчера в 22:38
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Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
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Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики
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Битвы за наследство: кто живет в квартирах умерших артистов
Обновлено 04 апреля в 09:59
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь период
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Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
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Два китайских студента обманули Apple на миллион долларов
В США Федеральное бюро расследований раскрыло схему обмана, которой пользовались два студента из Китая, чтобы легко заработать.
Обновлено вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало
В начале весны Цекало женился на 27-летней актрисе Дарине Эрвин, а недавно впервые вышел с ней в свет — влюбленные посетили кинематографическую премию «АПКиТ».
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
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В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта.
Обновлено в 02:00
Политика
Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено 04 апреля в 21:36
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
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Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»
Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы
Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал кадры прогулки с семьей
Сергей Безруков показал кадры семейной прогулки (галерея: листайте вправо) Стоит отметить, что на прошлой неделе в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков, состоялась премьера нового спектакля "Энергичные люди".
Обновлено вчера в 08:53
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Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле
Обновлено вчера в 04:02
Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06