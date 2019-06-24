Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20Lenta.ru 03:50
23 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг подготовку встречи президента России Владимира Путина и Зеленского в Осаке, о чем ранее сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит "двадцатки". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.ТАСС02:43
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