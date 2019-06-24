Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20Lenta.ru 03:50

23 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг подготовку встречи президента России Владимира Путина и Зеленского в Осаке, о чем ранее сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.
Читать в источнике
с чего всё началось

МИД Японии опроверг сообщения о визите Зеленского в Осаку, где пройдет саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит "двадцатки". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС02:43

Подробнее о событии

Пресс-секретарь Зеленского сообщила, что он не планировал посещать Осаку

ТАСС09:27

Зеленского не включили в список приглашенных на саммит G20

ФАН03:14

Япония высказалась о планируемом визите Зеленского на G20

Газета.Ru07:58

МИД Японии не подтвердил информацию о визите Зеленского на саммит G20

РИА Новости05:28

МИД Японии заявил об отсутствии Зеленского в списке приглашенных на G20

РБК04:08

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

Коммерсантъ04:08

Представитель Зеленского уточнил его планы по посещению Осаки

Известия09:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика

Медведев пригласил французского премьера в Россию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуара Филиппа посетить Россию.
Обновлено в 10:59
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Транспорт

Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:57
Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.
Обновлено в 11:58
Футбол

Широков проиграл пари с Глушаковым на 25 тысяч долларов

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о споре с экс-партнёром по сборной России Романом Широковым.
Обновлено в 11:57
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Политика

Депутаты Челябинска приняли отставку главы города

Депутаты Челябинской городской думы в ходе заседания приняли отставку главы города Владимира Елистратова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.
Обновлено в 01:41
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совфеде

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов обратился к Максиму Аверину, назвавшему его мошенником

Обновлено в 10:59
Общество

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.
Обновлено в 07:07
Гаджеты

Raspberry Pi 4 получит поддержку двух мониторов с разрешением до 4K

Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Исхудавшая и с отеками под глазами Марина Хлебникова появилась на телевидении впервые после смерти мужа

С конца прошлого года Марина Хлебникова редко появляется на мероприятиях и предпочитает уединенный образ жизни.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Под Волоколамском нашли еще одну незаконную свалку

Полиция и подмосковные власти обнаружили под Волоколамском незаконную свалку в карьере Тимково.
Обновлено в 08:43
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Технологии

Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета

Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции

Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции Певица попала в шторм в Сен-Тропе.
Обновлено в 08:47
Происшествия

После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

Обновлено в 11:42
Авто

Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma

Обновлено в 10:53
Экономика

В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова

Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Общество

Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Симферополе

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Симферополе - около 70 тысяч человек.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие

«Манго-М» и «Свинец-2». На «Армии-2019» покажут новые танковые снаряды

Концерн «Техмаш» на военно-техническом форуме «Армия-2019» представит новые танковые бронебойные подкалиберные боеприпасы «Манго-М» и «Свинец-2», сообщает 24 июня пресс-служба концерна.
Обновлено в 11:59
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Общество

Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию

Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Политика

Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 11:32
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное