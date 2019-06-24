Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20Lenta.ru 03:50

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит "двадцатки". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали: нет главы Украины в списке приглашённых. Украина все время пытается выйти на ринг не в своей весовой категории. Какое отношение она имеет к ведущей мировой 20-ке? Никакого.

23 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг подготовку встречи президента России Владимира Путина и Зеленского в Осаке, о чем ранее сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

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