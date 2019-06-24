Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20Lenta.ru 03:50
23 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг подготовку встречи президента России Владимира Путина и Зеленского в Осаке, о чем ранее сообщал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.
Читать в источнике
Оценить67
Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали: нет главы Украины в списке приглашённых. Украина все время пытается выйти на ринг не в своей весовой категории. Какое отношение она имеет к ведущей мировой 20-ке? Никакого.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельСвободная Пресса 05:46
с чего всё началось
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит "двадцатки". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.ТАСС02:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Политика
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
Ситуация в Грузии для российских туристов остается опасной, а в целом в стране царит подогреваемая радикалами русофобская истерия.
Обновлено в 07:20
Экономика
Дорогие льготники: госрасходы на закупки лекарств выросли на 39%
На закупки препаратов для региональных льготников потратили 29,4 млрд рублей —`на 6,3% меньше, чем в январе-марте 2018 года.
Обновлено вчера в 17:01
Космос
В NASA подтвердили обнаружение возможных «признаков жизни» на Марсе
Ровер «Кьюриосити» зобнаружил на Марсе максимально высокую концентрацию метана из зафиксированных на сегодняшний день.
Обновлено в 06:49
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Политика
Президент уволил трех губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей - Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Теннис
Теннисист Багдатис завершит карьеру после Уимблдона
Теннисист из Кипра Маркос Багдатис завершит профессиональную карьеру. Последним турнирном 34-летнего спортсмена будет Уимблдон.
Обновлено в 06:28
Футбол
Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».
Обновлено в 06:45
Политика
Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ
Говоря о малокомплектных школах, Володин отметил, что "эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная".
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым
Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Полтора месяца назад супруги объявили о разрыве.
Обновлено в 06:14
Наука
Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью
Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.
Обновлено 22 июня в 16:07
Хоккей
«Северсталь» продлила контракт с форвардом Бодровым
Нападающий «Северстали» Евгений Бодров продлил соглашение с клубом. Условия нового договора с игроком не сообщаются.
Обновлено в 07:28
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество
Куйвашев потребовал от регоператоров бесперебойной работы с ТКО
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после жалоб жителей города Верхняя Салда президенту России в ходе прямой линии на проблемы с вывозом отходов потребовал от региональных операторов и мэров выполнения всех условий для бесперебойной работы по обращению с ТКО, сообщает департамент информполитики главы региона.
Обновлено в 07:28
Политика
Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии
«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», — заявил он.
Обновлено в 05:13
Общество
Большой театр меняет схему продажи билетов
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52