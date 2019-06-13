Япония: один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, вез метанолВести.Ru 07:15

На одном из взорванных в Оманском заливе танкеров был метанол – груз в Юго-Восточную Азию транспортировало судно, арендованное японской компанией, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера, были слышны взрывы.

Япония: один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, вез метанол

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