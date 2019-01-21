Япония обыграла Саудовскую Аравию и вышла в четвертьфинал Кубка АзииСоветский спорт 07:58

Сборная Японии победила сборную Саудовскую Аравию (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Азии на Шарджа Стэдиум в Шардже. Единственный гол на 20-й минуте забил защитник Такехиро Томиясу, выступающий в Бельгии за Сент-Труйден.

Япония обыграла Саудовскую Аравию и вышла в четвертьфинал Кубка Азии

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