Армия и оружие
Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространстваГазета.Ru 03:48
Японская сторона подняла в воздух истребители. После этого российский самолет покинул воздушное пространство страны. Ранее Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Общество
Ледовый дворец построят в Ново-Переделкино
В комплексе смогут одновременно заниматься 200 человек, арена с искусственным льдом будет рассчитана на 100 спортсменов.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое после отравления интервью
Обновлено вчера в 00:06
Экономика
Путин признал, что россиянам стало жить тяжелее
Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
Обновлено в 05:28
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление заключения под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Экономика
В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров
В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.
Обновлено в 02:29
Политика
Умер избитый в Черкассах украинский журналист
Обновлено в 01:49
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Политика
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция
Редакция «Тагильского рабочего» в прямом эфире рассказывает, что самое важное обсуждают на прямой линии с Владимиром Путиным и с какими вопросами обращались к президенту тагильчане.
Обновлено в 02:39
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Общество
16 выпускников края сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обновлено 18 июня в 22:41
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Лавров заявил о значении дружбы России и Африки
"Заложенный общими силами прочный фундамент российско-африканской дружбы создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономических и инвестиционных обменов, расширения кооперации в банковской деятельности, стимулирования деловых кругов к реализации взаимовыгодных проектов на территории африканских государств", - сказал Лавров на открытии конференции "Россия - Африка".
Обновлено в 03:00
Происшествия
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Подруга Тимати призналась, почему перестала быть гонщицей
Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, как изменилась ее жизнь в отпуске во время беременности.
Обновлено в 04:42
Политика
В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол
Леонид Федун — о «Спартаке», Каррере, Кононове, Аленичеве, агентах
1. Леонид Федун прямо говорит, что без его участия «Спартаку» грозила бы участь «Торпедо» или «Динамо».
Обновлено в 02:00
Футбол
Дарио Срна вернулся в донецкий «Шахтер»
Обновлено в 05:23
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46